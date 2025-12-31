Pınar Altuğ Sessizliğini Bozdu! "Cenazede Sakız" Eleştirilerine Tokat Gibi Cevap.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, geçtiğimiz haftalarda eşi Yağmur Atacan’ın anneannesi Zarife Hanım’ın cenaze töreninde görüntülenmiş, ancak tören esnasında sakız çiğnemesi sosyal medyada büyük bir tartışma başlatmıştı. Günlerdir süren eleştirilere Altuğ'dan beklenen yanıt nihayet geldi.

Sosyal Medya İkiye Bölünmüştü

Cenaze töreninden yansıyan görüntülerde Pınar Altuğ’un sakız çiğnediği fark edilince, takipçileri ünlü oyuncuyu "saygısızlık" ile suçlayan yüzlerce yorum yağdırmıştı. Bazı kullanıcılar ise bunun bir stres yönetimi veya sağlık sebebi olabileceğini savunmuştu.

"Kimin Acısını Nasıl Yaşadığını Bilemezsiniz"

Geçtiğimiz akşam bir mekan çıkışında objektiflere yansıyan Pınar Altuğ, gazetecilerin sakız meselesini sorması üzerine adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Oldukça gergin olduğu gözlenen Altuğ, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar tartışılacak şeyler değil. Kimin nasıl acısını yaşadığını, acısının nasıl olduğunu kimse bilemez. Gittikçe işler değişiyor, söylenirse çok başka şeyler söylenir. O yüzden ben susayım."

"Çirkin Cevap Almaktan Zevk Alıyorlar"

Kendisine yönelik sert eleştirileri "çirkinlik" olarak nitelendiren Altuğ, tepkisini şu sözlerle noktaladı: "İnsanlar benden çirkin bir cevap almaktan nasıl bu kadar zevk alabiliyor, anlamıyorum."

Ne Olmuştu?

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın çok sevdiği anneannesinin vefatını sosyal medya üzerinden "Zarife anneannemizi kaybettik" notuyla duyurmuştu. İkili, cenaze boyunca birbirine destek olmuş ancak kameralara yansıyan o birkaç saniyelik görüntü, yasın önüne geçmişti.