Advert

Pınar Altuğ elektrikli otomobile geçti! Fiyatı dudak uçuklattı

Sürdürülebilirlik konusundaki bilincin artmasıyla birçok ünlü isim elektrikli otomobillere yöneliyor. Bu isimlerden biri de Pınar Altuğ. Ancak Pınar Altuğ'un tercih ettiği lüks elektrikli otomobilin fiyatı oldukça yüksek ve dikkat çekici.

Pınar Altuğ elektrikli otomobile geçti! Fiyatı dudak uçuklattı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-10-2023 11:05

Elektrikli otomobiller, son dönemde büyük bir popülerlik kazandı. Birçok önde gelen otomobil markası, sürdürülebilirlik odaklı bu modelleri üretmeye başladı. Ünlü isimler de artık elektrikli otomobillere ilgi gösteriyorlar.

Bu ünlülerden biri de Pınar Altuğ. Pınar Altuğ, geçtiğimiz akşam Bebeköy'deki bir etkinlikten çıkarken kameralar tarafından görüntülendi. Kızı Su ile birlikte poz verirken, daha sonra valeye gidip aracını istedi.

Kızı ile birlikte aracına binerken güzel oyuncu, "Aracımız elektrikli. Son zamanlarda elektrikli otomobillere geçiş trendi başladı. Biz de bir elektrikli araç aldık. Artık yavaşça elektrikli otomobil çağı başlıyor." açıklamasını yaptı.

Haberlere göre, 49 yaşındaki Pınar Altuğ'un yeni elektrikli aracının değeri yaklaşık 3 milyon TL olarak belirlendi.

Benzer Haberler
Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?' Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'
Ajda Pekkan'ın kedi kadın kostümü dikkat çekti Ajda Pekkan'ın kedi kadın kostümü dikkat çekti
Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı
Alkollü araç kullanırken kaza yapmıştı! Erkan Can'dan açıklama geldi Alkollü araç kullanırken kaza yapmıştı! Erkan Can'dan açıklama geldi
Ferhan Şensoy ve eşi Cem Öğet'in derin sohbeti Ferhan Şensoy ve eşi Cem Öğet'in derin sohbeti
Pelin Karahan ailesiyle alışverişte Pelin Karahan ailesiyle alışverişte
ÇOK OKUNANLAR
Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı
  • 11-10-2023 20:27

Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi
  • 11-10-2023 11:55

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...
  • 11-10-2023 20:41

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor
  • 11-10-2023 20:39

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!
  • 11-10-2023 12:07

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!