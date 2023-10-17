Pınar Altuğ elektrikli otomobile geçti! Fiyatı dudak uçuklattı

Elektrikli otomobiller, son dönemde büyük bir popülerlik kazandı. Birçok önde gelen otomobil markası, sürdürülebilirlik odaklı bu modelleri üretmeye başladı. Ünlü isimler de artık elektrikli otomobillere ilgi gösteriyorlar.

Bu ünlülerden biri de Pınar Altuğ. Pınar Altuğ, geçtiğimiz akşam Bebeköy'deki bir etkinlikten çıkarken kameralar tarafından görüntülendi. Kızı Su ile birlikte poz verirken, daha sonra valeye gidip aracını istedi.

Kızı ile birlikte aracına binerken güzel oyuncu, "Aracımız elektrikli. Son zamanlarda elektrikli otomobillere geçiş trendi başladı. Biz de bir elektrikli araç aldık. Artık yavaşça elektrikli otomobil çağı başlıyor." açıklamasını yaptı.

Haberlere göre, 49 yaşındaki Pınar Altuğ'un yeni elektrikli aracının değeri yaklaşık 3 milyon TL olarak belirlendi.