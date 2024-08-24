Pınar Altuğ Çeşme’de tek başına güneşin tadını çıkardı

Yaz aylarını Çeşme’de geçiren Pınar Altuğ, birkaç gün önce eşi Yağmur Atacan ile birlikte gittiği plajda bu kez tek başına görüntülendi. Günün büyük kısmını şezlongda dinlenerek geçiren Altuğ, cep telefonuyla sosyal medya taraması yaparak vakit geçirdi.

Günün ilerleyen saatlerinde kısa bir deniz keyfi yapan ünlü oyuncu, denizde sadece 3 dakika kaldıktan sonra kısa bir dalış yaparak geri döndü ve tekrar şezlonguna yerleşti. Pınar Altuğ’un sakin ve huzurlu anları, plajdaki diğer tatilcilerin de dikkatini çekti.

