Pınar Altuğ: Bu bana ters gelmiyor!

Bergen sahne adıyla bilinen arabesk sanatçısı Belgin Sarılmışer'in hayatını anlatan filmdeki performansıyla takdir toplayan Farah Zeynep Abdullah’ın "Başrol erkeklerin yanına domates seçer gibi kadın oyuncuları seçiyorlar” sözleri Pınar Altuğ'a soruldu. Altuğ bu soruya şu yanıtı verdi:

"Neye göre seçtiklerini bilemem. Sonuçta cast böyle seçilir. Bir karakter yaratırsınız, 'Bu karakteri Pınar güzel oynar' dersiniz. Önce kadını seçersiniz, sonra yanına kim olur bakarsınız. Sevgili veya karı-koca aynatacaksanız, görselde bir iş yapıyorsanız ister istemez göze de hitap edersiniz. O kadının yanında iyi uyum sağlayacak bir adam arayabilirsiniz. Bu bana ters gelmiyor. Eğer yetenek aranıyorsa o da yapımcaya düşer. Ne kadar unutulmazsanız o kadar tercih ediliyorsunuz. Bu bir kısır döngü."