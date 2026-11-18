2027 yılbaşı gecesinde sahne alacak ünlü isimlerin dudak uçuklatan konser ücretleri magazin gündemini sallamaya devam ediyor. Gülşen, Hande Yener, Hadise, Ebru Gündeş ve Kenan Doğulu gibi dev isimlerin 20 ila 25 milyon TL arasında astronomik rakamlar kazanacağı öne sürülürken listede 3 milyon TL ile adı geçen İrem Derici sessizliğini bozdu. Popçu her yıl tekrarlanan bu rakamların tamamen gerçek dışı olduğunu belirterek iddialara adeta ateş püskürdü.

İddia Edilen Dev Kaşeler Tartışma Yarattı

Sosyal medyada ve magazin kulislerinde hızla yayılan yılbaşı konser tarifeleri müzik dünyasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ortaya atılan listelere göre Gülşen, Hande Yener ve Edis'in 20 milyon TL, Hadise'nin 22 milyon TL, Ebru Gündeş, Mahsun Kırmızıgül ve Kenan Doğulu'nun ise 25 milyon TL kaşe alacağı iddia ediliyordu. Aynı listede kendisi için biçilen 3 milyon TL'lik bedeli gören İrem Derici hem kendi rakamına hem de meslektaşları için yazılan uçuk tutarlara tepki gösterdi.

"O Yılbaşı Listesi Doğruysa Ben Çıkmayayım Artık Sahneye"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İrem Derici müzik piyasasında konuşulan bu meblağların kesinlikle ödenmediğini vurguladı. Her yılbaşı öncesi benzer haberlerin bilinçli olarak servis edildiğini savunan başarılı şarkıcı, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Bak hayatım o yılbaşı listesi doğruysa ben çıkmayayım artık sahneye. O 30 milyon, o 40 milyon alıyor. Ama her sene bu haberler yapılıyor biliyorsunuz yani. Her sene herkesin beklediği haberler. Arkadaşlar yeminle öyle paralar yok. O sadece böyle biraz insanlar sinir olsun diye yapılan şeyler. Öyle paralar yok, bana güvenin. Bir Seda ablanıza bir de bana güvenin."