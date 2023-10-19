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Petrol fiyatları için 2 kötü senaryo! Benzinliklerin önünden geçemeyeceksiniz

Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler, dolar, altın ve euroda yaşanan dalgalanmaların yanı sıra petrol fiyatlarını da olumsuz etkiliyor. Bu durum, sürücüler için endişe kaynağı olmaya başladı.

Petrol fiyatları için 2 kötü senaryo! Benzinliklerin önünden geçemeyeceksiniz
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-10-2023 21:51

Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler, dolar, altın ve euroda yaşanan dalgalanmaların yanı sıra petrol fiyatlarını da olumsuz etkiliyor. Bu durum, sürücüler için endişe kaynağı olmaya başladı. Ortadoğu'da yaşanan gerginlikler petrol fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. İşte bu durumun ekonomiye olası etkileri...

Petroldeki Yükseliş

Ortadoğu'da yaşanan son gelişmeler, altın, dolar ve euro gibi değerlerin yanı sıra petrol fiyatlarına da yansıdı. İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında Brent petrol 92 dolara dayandı. Bu durum, herkesin aklında aynı soruyu getiriyor: "Petrol 100 dolara çıkar mı?" Brent petroldeki her yükseliş, sürücülere zam olarak geri dönüyor.

Uzmanlardan İki Senaryo

İsrail-Filistin çatışmasının etkisiyle petrol fiyatlarındaki bu artış sonrasında uzmanlar iki senaryo üzerinde duruyor:

SENARYO-1: İsrail-Hamas çatışması sınırlı kalırsa

Bu senaryoda, çatışmaların kara harekâtıyla sınırlı kalması bekleniyor. Bu koşullar altında petrol fiyatlarının varil başına 93 dolar seviyesinde stabil kalması ve kısa süre içinde düşmeye başlaması öngörülüyor. Bu senaryoda IMF'nin tahminlerine göre, petrol fiyatlarındaki sürekli yüzde 10'luk artış küresel ekonomik büyümeyi yavaşlatacak ve enflasyona etki edecek.

SENARYO-2: Çatışmaya Lübnan’daki Hizbullah da katılırsa

Guardian gazetesinin dile getirdiği ikinci senaryo bölgesel bir çatışmayı öngörüyor. Eğer Lübnan’daki İran destekli Hizbullah güçleri de çatışmalara dahil olursa ve sonrasında İran savaşın içine çekilirse, petrol fiyatlarının 100 doları geçerek 150 dolara dayanabileceği ifade ediliyor.

Piyasaların Tepkisi

Bu iki senaryo doğrultusunda, petrol fiyatlarının yükselmesi durumunda doğalgaz fiyatlarının da etkilenebileceği belirtiliyor. Petrolün 150 dolara ulaşması için, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla piyasalara ham petrol akışının kesilmesi gerektiği üzerinde duruluyor.

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