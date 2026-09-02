Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner’in Kızı Karya’dan Olay Deniz Keyfi!

Begüm Öner, kızı Karya’nın denizle ilk buluştuğu anları paylaştı. Minik Karya’nın suyu keşfederken sergilediği sevimli ve neşeli tavırlar mest etti.

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner’in Kızı Karya’dan Olay Deniz Keyfi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-09-2026 17:42

Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy’un kızları Karya, denizle ilk kez tanıştı. Minik Karya’nın suyla buluştuğu anları cep telefonuyla kayda alan Begüm Öner, ortaya çıkan tatlı görüntüleri takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Annesinin kucağında denizi keşfetmeye çalışan Karya’nın meraklı ve neşeli halleri, görenlerin yüzünü gülümsetti. Küçük kızın ellerini ve ayaklarını suya sokarak etrafı incelemesi, paylaşımın en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Karya’nın Deniz Heyecanı

Begüm Öner, kızı Karya ile geçirdiği özel anlardan zaman zaman sosyal medyada paylaşım yapıyor. Bu kez de soluğu deniz kenarında alan oyuncu, kızının suyla tanıştığı o ilk anları kayda aldı.

Annesinin kucağında denize giren Karya, önce suyu dikkatlice incelemeye başladı. Ardından ellerini ve ayaklarını suya sokarak etrafı keşfetmeye koyuldu. Minik kızın bu sırada oldukça neşeli olduğu görüldü.

Karya’nın suya karşı meraklı tavırları, annesinin kamerasına da oldukça sevimli görüntüler olarak yansıdı.

Anne Baba Olmanın Tadını Çıkarıyorlar

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, uzun süredir birlikte yaşadıkları güzel anları artık kızları Karya ile paylaşıyor. Çiftin hikâyesi ise yıllar önce aynı dizinin setinde başlamıştı.

2015 yılında birlikte rol aldıkları dizinin setinde tanışan ikili, zaman içinde ilişkilerini evliliğe taşıdı. Şimdilerde ise kızları Karya ile birlikte anne-baba olmanın heyecanını yaşıyorlar.

O Anları Takipçileriyle Paylaştı

Begüm Öner’in Karya’nın denizle tanıştığı anları paylaşması, takipçilerinden de ilgi gördü. Minik kızın suyu merakla keşfetmesi ve annesinin kucağında etrafı izlemesi, paylaşımın en tatlı detayları arasında yer aldı.

Öner’in bu paylaşımı, Karya’nın büyürken yaşadığı ilk deneyimlerden bazılarını takipçileriyle paylaşmaya devam edeceğini de gösterdi.

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