Perran Kutman'ın Gökçe Bahadır İtirafı Duygulandırdı: "Gözyaşlarımı Tutamadım"

Türk televizyon tarihine damga vuran 'Hayat Bilgisi' dizisinde ‘Afet Öğretmen’ rolüyle hafızalara kazınan Perran Kutman, dizideki öğrencisi Gökçe Bahadır hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Kutman’ın övgü dolu sözleri, Bahadır’ı duygulandırdı.

Katıldığı bir programda ‘Hayat Bilgisi’ setinde yaşadıklarını anlatan usta oyuncu Perran Kutman, genç oyuncuların çoğunun sektörü bıraktığını ifade ederken Gökçe Bahadır’ın azmi ve çalışkanlığına dikkat çekti:

“Gökçe işine çok sadıktı. Kapının önünde beni beklerdi, ‘Perihan Anne sahnemizi yeniden geçebilir miyiz?’ diye sorardı. Her sahneyi bir daha çalışmak isterdi. İnanılmaz bu işi seven ve hırslı bir çocuktu. İşte böyle yerlere gelebildi. Kadrodaki diğer genç oyuncuların çoğu da işi bıraktı.”

Perran Kutman’ın sözleri sonrası Gökçe Bahadır, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı:

“Bugün sevgili Perran Kutman’ın röportajını izlediğimde gözyaşlarımı tutamadım. Bu mesleğe onunla adım atmış olmaktan ne kadar mutlu olduğumu bir kez daha hatırladım. Onun öğrencisi olmaktan, özendiğim her anda etkisinin ne kadar büyük olduğunu fark ettim. Sadece oyunculuk değil, iyiliğin ne demek olduğunu da ondan öğrendim. 'Ne güzel günlermiş' dedim. Bugünlerde her şey fazla geliyor, kelimeler yetmiyor. Ben senden öğrendiğim gibi iyilik peşinde koşuyorum.”