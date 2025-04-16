Perihan Savaş, Engin Akyürek'i istedi

Perihan Savaş, 1995 yılında hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer’in hayatının beyazperdeye aktarılmasını istediğini açıkladı. Usta oyuncu, eşini Engin Akyürek’in canlandırmasını arzuladığını da belirtti.

Yılmaz Zafer’in Hayatı Film Oluyor

Baldız filminin galasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Perihan Savaş, yıllardır içinde taşıdığı bir isteği ilk kez dile getirdi. 38 yaşında kalp krizi nedeniyle vefat eden eşi Yılmaz Zafer’in hayat hikâyesi, Perihan Savaş’ın girişimiyle filme dönüşecek.

“Bu yıl ya da önümüzdeki yıl harekete geçeceğim. Yılmaz’ın hayatı beyazperdeye yansıtılmalı” diyen Savaş, projeyi kendi çabasıyla hayata geçireceğini ifade etti.

Engin Akyürek'e Özel Teklif

Perihan Savaş, filmde Yılmaz Zafer’i kimin canlandırmasını istediğini de açıkladı. “Yılmaz’ı Engin Akyürek canlandırsın isterim. Hem duruşu hem oyunculuğu çok uygun.” sözleriyle dikkat çekti.

Yılmaz Zafer Kimdir?

1980’li yıllarda Türk sinemasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Yılmaz Zafer, hem oyunculuğu hem de yönetmenliğiyle büyük beğeni toplamıştı. Özellikle Perihan Savaş ile olan aşkı, döneme damga vurmuştu.