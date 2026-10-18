Ferman Akgül Paris’te Eylemlere Yakalandı!

Fransa’daki protestolar Paris’te hayatı felç etti. Takside mahsur kalan Ferman Akgül, sokaklardaki son durumu ve dikkat çeken esprisini paylaştı.

Ferman Akgül Paris’te Eylemlere Yakalandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-10-2026 17:27

Fransa’da günlerdir devam eden protestolar başkent Paris’te hayatı adeta durma noktasına getirdi. Hayat pahalılığı, akaryakıt fiyatları ve eğitim bütçesindeki kesintilere tepki gösteren kalabalıklar sokaklara çıkarken şehirde ulaşım da iyice zorlaştı. Bu karmaşanın ortasında kalan isimlerden biri de Manga grubunun solisti Ferman Akgül oldu. Paris’te taksiyle ilerlemeye çalışan şarkıcı yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Paris Sokaklarında İlerlemek Bile Zorlaştı

Fransa’da bir süredir devam eden eylemlerin şiddeti son günlerde daha da arttı. Başta Paris olmak üzere birçok noktada yollar kapandı trafik aksadı ve sokaklardaki hareketlilik günlük yaşamı etkiledi.

Paris’te bulunan Ferman Akgül de bu durumdan nasibini aldı. Taksiyle yol almaya çalışan ünlü şarkıcı karşılaştığı manzarayı takipçileriyle paylaşarak yaşadığı zorluğu esprili bir dille anlattı.

“Yolların Hepsi Kapandı” Diyerek Paylaştı

Ferman Akgül yaptığı paylaşımda “Yolların hepsi kapandı. Taksici Vincent Cassel’e bağlamasa kalmıştık” ifadelerini kullandı. Şarkıcının bu sözleri yaşadığı durumu mizahla anlatması nedeniyle dikkat çekti.

Akgül bir süre sonra taksiden inip yoluna yürüyerek devam etti. “Eve ulaşma yolunda...” notuyla paylaştığı görüntülerde devrilmiş çöp konteynerleri ve yollara saçılmış çöpler göze çarptı. Görüntüler protestoların şehirde yarattığı karmaşayı da ortaya koydu.

Vincent Cassel Göndermesinin Ardında Ne Var?

Akgül’ün taksiciyle ilgili esprisi Fransız oyuncu Vincent Cassel’i akıllara getirdi. Cassel, özellikle Mathieu Kassovitz’in yönettiği 1995 yapımı Nefret (La Haine) filmiyle tanınıyor.

Paris’in banliyölerinde polis şiddetinin ardından yaşanan gerilimi anlatan film Fransa’daki toplumsal sorunları konu alan önemli yapımlar arasında gösteriliyor. Cassel’in canlandırdığı öfkeli Vinz karakteri de filmin unutulmaz isimlerinden biri.

Ferman Akgül’ün paylaşımı da bu göndermeyle sosyal medyada dikkat çekti. Şarkıcının Paris’te eve ulaşmaya çalışırken yaşadıkları kentteki eylemlerin günlük hayatı nasıl etkilediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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