Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Perde! İlyas Yalçıntaş’a Ne Olacak?

Şarkılarıyla tanınan İlyas Yalçıntaş hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturmasıyla gündemde. Ünlü şarkıcı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Savcılık Yalçıntaş için 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep etti. Dosya ise yetkisizlik kararı verilmesinin ardından İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Soruşturma Nasıl Başladı?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede daha önceki soruşturmalardan ve jandarmanın yürüttüğü istihbari çalışmalardan elde edilen bilgiler üzerine harekete geçildiği belirtildi. Kamuoyunca tanınan bazı kişilerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı ve bu maddeleri birbirlerine vererek kullandırdığı yönündeki iddialar doğrultusunda Yalçıntaş hakkında da soruşturma başlatıldı.

Evinde Neler Bulundu?

İddianamede şarkıcının adresinde yapılan aramalarda esrar öğütmekte kullanılabileceği değerlendirilen iki öğütücü hassas terazi ve içinde bitki kırıntıları bulunan bir kavanozun ele geçirildiği aktarıldı.

Ayrıca Yalçıntaş'ın cep telefonundaki mesajlaşma uygulaması üzerinden “Aytaç Kartt” ve “Mami Rodi” isimleriyle kayıtlı kişilerle yaptığı sesli ve yazılı görüşmelerin uyuşturucu madde ticareti amacı taşıdığı değerlendirildi.

İlyas Yalçıntaş İddialara Ne Dedi?

Şarkıcı ise ifadesinde uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi. Kavanozda bulunan maddenin annesinin gönderdiği kekik olduğunu belirten Yalçıntaş öğütme aparatlarının arkadaşı Buğra Ateş tarafından hediye edildiğini anlattı. Hassas teraziyi de spor yaptığı için beslenmesini ve diyetini kontrol etmek amacıyla kullandığını ifade etti.

Öte yandan iddianamede Yalçıntaş'tan alınan kan ve saç örneklerinin incelendiği sonuçlarda esrarın etken maddesi THC'nin metaboliti ile kokain tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Dosya İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesinde

Savcılık Yalçıntaş hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan en az 10 yıl hapis cezası istedi. Hazırlanan iddianame kabul edildi ancak Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi adresin kendi yetki alanı dışında kaldığı gerekçesiyle yetkisizlik kararı verdi. Dosya bu nedenle İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İstenen ceza henüz verilmiş bir mahkûmiyet kararı anlamına gelmiyor; yargı süreci devam ediyor.