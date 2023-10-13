Pembe Top 10. yılında Cansu Dere’nin elinden havalandı

Cansu Dere, Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen "Pembe Top Sahada" projesinin bu yılki gönüllü destekçisi olarak seçildi. Bugün oynanan Anadolu Efes SK - Real Madrid maçında, Pembe Top inisiyatifi, erken teşhisin hayat kurtardığını hatırlatmak için önemli bir rol üstlendi. Anadolu Efesli sporcular, proje için özel olarak hazırlanan formalarla sahaya çıktılar ve maç, Cansu Dere'nin Pembe Top ile gerçekleştirdiği hava atışıyla başladı.

Pembe Top Sahada projesi ile kadınları sağlıklarını takip etmeye davet etme fırsatını çok heyecanlı bir şekilde paylaşan Cansu Dere, "Sağlığımız en değerli varlığımızdır ve onu korumak için yapabileceğimiz pek çok şey bulunmaktadır. Özellikle 40 yaşından sonra yılda bir mamografi taraması yapmak ve doktor kontrolüne gitmek, kadınlar için hayati öneme sahiptir. Tüm kadınları, bu basit ancak hayat kurtaran adımı atmaya ve sevdikleri kadınları da bu konuda teşvik etmeye çağırıyorum" dedi.