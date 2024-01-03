

Dilan Polat-Engin Polat çiftinin pembe oda talep ettikleri yönünde iddialar sosyal medyada konuşulmaya başlamıştı. 'Aramızda Kalmasın' programına katılan Dilan Polat-Engin Polat çiftinin avukatları Hüseyin Kaya bu iddiaların doğru olmadığını söyledi.



Fakat yapılan haberlerin ardından pembe oda merak konusu oldu. Bilmeyenler 'pembe oda nedir?' diye araştırmaya başladı.





Pembe Oda eş ziyareti, mahpusların çoğunlukla resmi olarak evli oldukları eşleriyle belirli periyotlarda özel bir yerde birkaç saat veya gün boyunca yalnız kalma fırsatı bulabildikleri özel bir ziyaret türüdür.