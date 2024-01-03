'Pembe Oda' iddialarına yanıt geldi! Dilan Polat-Engin Polat çifti 'pembe oda' talep etti mi?

TV8 kanalında Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Ali Eyüboğlu'nun sunduğu 'Aramızda Kalmasın' programına, Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya konuk oldu. Kaya, programda gündeme getirilen 'Pembe Oda' talebiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Avukat Kaya, Ali Eyüboğlu'nun dile getirdiği iddialara karşı şu ifadeleri kullandı: "Bu iddia tamamen asılsız! Bu gerçekten ayıp oluyor. Görüşme odasında sadece bir kamera bulunuyor ve bu kamera sürekli olarak Dilan Polat'ın yüzünü kaydediyor. Dilan, çocuğu için 15 dakika boyunca ağlıyor."

Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın, "Siz biraz vicdanlara mı oynuyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Hüseyin Kaya, "Ben gerçeği savunuyorum" şeklinde konuştu.