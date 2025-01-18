Pelin Karahan'ın fit görünümünün sırrı ne? Kaç kilo olduğunu açıkladı

Kanal D ekranlarında efsaneleşen Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Aslı karakteriyle hafızalara kazınan Pelin Karahan, uzun bir aradan sonra yeni filmiyle hayranlarının karşısına çıkıyor. Ünlü oyuncu, galada yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekti.

Masalsı bir hikâyede prenses rolüyle beyaz perdeye dönen Karahan, bu deneyimini şu sözlerle anlattı: “Bana prenses olur musun? dediler, düşünmeden kabul ettim. Her oyuncunun böyle bir masal kahramanını canlandırma şansı olmaz. Çocuklarımın beni izleyecek olması, bu mutluluğu onlarla paylaşmak ise ayrı bir gurur kaynağı.”

İki çocuk annesi ve 40 yaşında olan Pelin Karahan, fit görünümüyle de göz kamaştırdı. 49 kilo olduğunu açıklayan Karahan, formda kalma sırrını şu sözlerle paylaştı: “Çok hareketliyim, durmayı sevmem. Kötü de beslenmiyorum. Arada makarna ya da simit yesem bile aktif bir yaşam tarzıyla dengeliyorum.”

Enerjisi ve zarafetiyle bir kez daha hayranlarını kendine hayran bırakan Pelin Karahan, yeni filminde sergilediği performansla da adından söz ettireceğe benziyor