Müge Boz ve Caner Erdeniz Çiftinden Bodrum'da Aile Boyu Tatil Keyfi! Cennet Koyu'nda Renkli Anlar!

Türk televizyon dünyasının enerjik oyuncusu Müge Boz ve başarılı basketbolcu eşi Caner Erdeniz çocukları Vina ve Rika ile birlikte sezonun yorgunluğunu Bodrum'da çıkarıyor. Ege sahillerinin yolunu tutan ünlü çift Bodrum Cennet Koyu'nda yer alan lüks bir otelin plajında objektiflere yansıdı. Aile boyu tatilin tadını çıkaran neşeli ekibin plajdaki renkli anları magazincilerin gözünden kaçmadı.

Vina İle Deniz Keyfi Ve Anne-Kız Eğlencesi

Güne çocuklarıyla yakından ilgilenerek başlayan 42 yaşındaki güzel oyuncu Müge Boz sabah saatlerinde şezlongunda kızı Vina ile uzun süre vakit geçirdi. Bodrum'un sıcak havasından bunalan anne-kız daha sonra el ele tutuşarak kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı. Denizde kızıyla neşeli oyunlar oynayan ve keyifli anlar yaşayan Boz sudan çıktıktan sonra eşi Caner Erdeniz'in yanına dönerek güneşlenip dinlendi.

Plaj Tarzını Tazeledi Kızını Kıramayıp Tekrar Denize Girdi

Günün ilerleyen saatlerinde kısa bir süre yalnız kalan Müge Boz şezlongunda uzanıp telefonundaki mesajları kontrol etti. Bir süre dinlendikten sonra ıslanan bikinisini değiştiren ünlü oyuncu kızı Vina'nın "tekrar denize girelim" ısrarına kayıtsız kalamadı. Kızını kırmayarak bir kez daha denize giren Boz kumsala döndüklerinde ise eline telefonunu alarak Vina'nın birbirinden sevimli fotoğraflarını çekti.

Caner Erdeniz Ege Sularında Stres Attı

Çocuklarla yakından ilgilenen ve mutlu bir aile tablosu çizen çiftten Caner Erdeniz ise günün ilerleyen saatlerinde tek başına denize girerek uzun süre yüzmeyi tercih etti. 2019 yılında Barselona'da görkemli bir törenle evlenen Müge Boz ve Caner Erdeniz çifti aynı yılın kasım ayında kızları Vina'yı 2024 yılında ise oğulları Rika'yı kucaklarına alarak anne-baba olma sevincini yaşamıştı. İki çocuklu mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftin Cennet Koyu'ndaki neşeli halleri plajdakilerin de ilgisini çekti.