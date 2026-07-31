Müge Boz ve Caner Erdeniz Çiftinden Bodrum'da Aile Boyu Tatil Keyfi! Cennet Koyu'nda Renkli Anlar!

Müge Boz ve Caner Erdeniz çocukları Vina ve Rika ile Bodrum Cennet Koyu'nda görüntülendi. Anne-kızın deniz keyfi ve eğlenceli anları dikkat çekti.

Müge Boz ve Caner Erdeniz Çiftinden Bodrum'da Aile Boyu Tatil Keyfi! Cennet Koyu'nda Renkli Anlar!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-07-2026 10:01

Türk televizyon dünyasının enerjik oyuncusu Müge Boz ve başarılı basketbolcu eşi Caner Erdeniz çocukları Vina ve Rika ile birlikte sezonun yorgunluğunu Bodrum'da çıkarıyor. Ege sahillerinin yolunu tutan ünlü çift Bodrum Cennet Koyu'nda yer alan lüks bir otelin plajında objektiflere yansıdı. Aile boyu tatilin tadını çıkaran neşeli ekibin plajdaki renkli anları magazincilerin gözünden kaçmadı.

Vina İle Deniz Keyfi Ve Anne-Kız Eğlencesi

Güne çocuklarıyla yakından ilgilenerek başlayan 42 yaşındaki güzel oyuncu Müge Boz sabah saatlerinde şezlongunda kızı Vina ile uzun süre vakit geçirdi. Bodrum'un sıcak havasından bunalan anne-kız daha sonra el ele tutuşarak kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı. Denizde kızıyla neşeli oyunlar oynayan ve keyifli anlar yaşayan Boz sudan çıktıktan sonra eşi Caner Erdeniz'in yanına dönerek güneşlenip dinlendi.

Plaj Tarzını Tazeledi Kızını Kıramayıp Tekrar Denize Girdi

Günün ilerleyen saatlerinde kısa bir süre yalnız kalan Müge Boz şezlongunda uzanıp telefonundaki mesajları kontrol etti. Bir süre dinlendikten sonra ıslanan bikinisini değiştiren ünlü oyuncu kızı Vina'nın "tekrar denize girelim" ısrarına kayıtsız kalamadı. Kızını kırmayarak bir kez daha denize giren Boz kumsala döndüklerinde ise eline telefonunu alarak Vina'nın birbirinden sevimli fotoğraflarını çekti.

Caner Erdeniz Ege Sularında Stres Attı

Çocuklarla yakından ilgilenen ve mutlu bir aile tablosu çizen çiftten Caner Erdeniz ise günün ilerleyen saatlerinde tek başına denize girerek uzun süre yüzmeyi tercih etti. 2019 yılında Barselona'da görkemli bir törenle evlenen Müge Boz ve Caner Erdeniz çifti aynı yılın kasım ayında kızları Vina'yı 2024 yılında ise oğulları Rika'yı kucaklarına alarak anne-baba olma sevincini yaşamıştı. İki çocuklu mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftin Cennet Koyu'ndaki neşeli halleri plajdakilerin de ilgisini çekti.

Benzer Haberler
Sevdam Karadeniz Kadrosunda Mutlu Son: Meltem Akçöl Zeyşan Rolüyle Trabzon Yolcusu! Sevdam Karadeniz Kadrosunda Mutlu Son: Meltem Akçöl Zeyşan Rolüyle Trabzon Yolcusu!
Eylül Lize Kandemir ve Burak Berkay Akgül'lü Başkalarının Hayat'ndan İlk Tanıtım Ekrana Geldi Eylül Lize Kandemir ve Burak Berkay Akgül'lü Başkalarının Hayat'ndan İlk Tanıtım Ekrana Geldi
Kesilmiş Bir Ağaç Gibi Türkiye'nin Oscar Adayı Seçildi Kesilmiş Bir Ağaç Gibi Türkiye'nin Oscar Adayı Seçildi
Türkiye'nin Yeni Nesil Erkek Grubu CRUSH Resmen Sahnede! İlk Şarkıları ve İlk Konser Tarihi Belli Oldu Türkiye'nin Yeni Nesil Erkek Grubu CRUSH Resmen Sahnede! İlk Şarkıları ve İlk Konser Tarihi Belli Oldu
Ali Biçim'in Sevgilisi Şazer Altındoğan'ın Gerçek Hali Gündem Oldu! Ali Biçim'in Sevgilisi Şazer Altındoğan'ın Gerçek Hali Gündem Oldu!
Acun Ilıcalı'dan Eren Kaşıkçı'nın Kızı Maya İçin Anlamlı Destek: Tüm Masraflarını Üstlendi! Acun Ilıcalı'dan Eren Kaşıkçı'nın Kızı Maya İçin Anlamlı Destek: Tüm Masraflarını Üstlendi!
ÇOK OKUNANLAR
Kalpleri Fethettiler! Manifest Grubu Minik Almira'nın Hayalini Gerçekleştirdi!
  • 29-07-2026 12:02

Kalpleri Fethettiler! Manifest Grubu Minik Almira'nın Hayalini Gerçekleştirdi!

Ömür Usta Setinden İlk Kareler Geldi! Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri Aynı Projede!
  • 30-07-2026 15:54

Ömür Usta Setinden İlk Kareler Geldi! Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri Aynı Projede!

Fatih Ürek'in Ablası Selvi Ürek Gerçek Mal Varlığını Açıkladı
  • 25-07-2026 14:01

Fatih Ürek'in Ablası Selvi Ürek Gerçek Mal Varlığını Açıkladı

Pelin Karahan'ın Bodrum Tatili Tam Gaz Devam Ediyor! Şezlong Keyfi ve Şıklığıyla Göz Doldurdu!
  • 31-07-2026 09:56

Pelin Karahan'ın Bodrum Tatili Tam Gaz Devam Ediyor! Şezlong Keyfi ve Şıklığıyla Göz Doldurdu!

Alperen Şengün'den Milyonluk Jest! Herkes Aynı Soruyu Soruyor
  • 28-07-2026 18:41

Alperen Şengün'den Milyonluk Jest! Herkes Aynı Soruyu Soruyor