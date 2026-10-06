Pelin Karahan’ın Annesinden Olay Paylaşım!

42 yaşına giren Pelin Karahan’ın çocukluk fotoğrafı annesi Nural Koçyiğit tarafından paylaşıldı. Duygusal sözler ve küçük Pelin’in hali gündem oldu.

Pelin Karahan’ın Annesinden Olay Paylaşım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-10-2026 18:09

“Kavak Yelleri” dizisinde canlandırdığı Aslı karakteriyle hafızalara kazınan Pelin Karahan 42 yaşına bastı. Ünlü oyuncunun doğum günü vesilesiyle annesi Nural Koçyiğit’ten gelen duygusal paylaşım ise günün en dikkat çeken detaylarından biri oldu.

Nural Koçyiğit kızının doğum gününü yıllar öncesine ait bir çocukluk fotoğrafıyla kutladı. Fotoğraf kadar annesinin yazdığı sözler de takipçilerin ilgisini çekti. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Annesinden Duygu Dolu Doğum Günü Mesajı

Pelin Karahan’ın 42. yaş gününde annesi Nural Koçyiğit kızına olan sevgisini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Kızının dünyaya geldiği günü kendi hayatının da en özel anlarından biri olarak anlatan Koçyiğit oldukça duygusal bir mesaj paylaştı.

Koçyiğit “Senin dünyaya geldiğin gün yalnızca bir kızım olmadı; ben de seninle birlikte yeniden doğdum” sözleriyle kızına seslendi.

Bu sözler anne-kız arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Paylaşımı gören takipçiler de Koçyiğit’in mesajına kayıtsız kalmadı.

Yıllar Öncesinden Gelen Kare

Nural Koçyiğit’in paylaşımında en çok dikkat çeken detaylardan biri de Pelin Karahan’ın çocukluk fotoğrafı oldu. Ünlü oyuncunun yıllar önce çekilmiş karesi takipçilerini adeta geçmişe götürdü.

Fotoğraftaki küçük Pelin’in masum ve sevimli hali özellikle sosyal medyada konuşuldu. Karahan’ın çocukluk görüntüsünü görenler ünlü oyuncunun yıllar içinde geçirdiği değişimi de merak etti.

Pelin Karahan 42 Yaşında

Kariyerinde özellikle “Kavak Yelleri” dizisindeki Aslı karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Pelin Karahan bugün 42 yaşına girdi.

Ünlü oyuncunun yeni yaşında annesinden gelen bu özel paylaşım da doğum gününe ayrı bir anlam kattı. Hem duygusal sözler hem yıllar öncesine ait fotoğraf Karahan’ın doğum gününü sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlardan biri haline getirdi.

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