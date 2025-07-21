Pelin Karahan'ı İsyan Ettiren Estetik İddiası

Uzun yıllar önce "Kavak Yelleri" dizisiyle şöhreti yakalayan Pelin Karahan, hakkında çıkan estetik söylentilerine açıklık getirdi. Dış görünüşüyle ilgili yorumları önemsemediğini belirten oyuncu, estetik yaptırmanın da yargılanmaması gerektiğini vurguladı.

“Neredeyse Tüm Yüzümü Yaptırdığımı Söylüyorlar”

Oyunculuk kariyeri boyunca sık sık “Estetik yaptırdı” eleştirileriyle gündeme gelen Pelin Karahan, iddialara net bir cevap verdi. “Neredeyse tüm yüzümü yaptırdığımı söylüyorlar. Bişektomisinden iple gerdirmeme kadar her şeyi duydum. Ama ben lisedeyken bile ‘Burnun estetik mi?’ diye soruyorlardı. Çok takılmıyorum ben ya, halimden mutluyum. Kim nasıl düşünüyorsa düşünebilir. Beni canlı gören zaten anlıyor,” dedi.

“Estetik Ayıp Değil”

Karahan, estetik operasyonlara karşı olmadığını da sözlerine ekledi. “Bu arada estetik yaptırmak ayıp değil, kötü bir şey değil,” diyerek konuyla ilgili olgun bir yaklaşım sergiledi. Oyuncu, kendisine yönelik eleştirileri dikkate almadığını ve kendini olduğu gibi sevdiğini vurguladı.