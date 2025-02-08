Pelin Karahan'dan aşka dair samimi açıklamalar: “Mutlu evliliğin sırrı iletişim”

Başarılı oyuncu Pelin Karahan, MAG dergisinin Şubat sayısına kapak oldu. Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen güzel oyuncu, dergiye verdiği röportajda hem özel hayatına hem de sektörde yaşanan tekelleşme sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İlk Anımız Voleybol Maçıydı"

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren “Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı” filminde prenses karakterine hayat veren Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay ile tanışma hikâyesini paylaştı. Güntay ile bir voleybol maçında tanıştıklarını belirten Karahan, “O benim çok dikkatimi çekmemişti ama ben onun dikkatini çekmişim ki yemeğe çıkmak istedi. İlk yemekte bana ‘Biz evleneceğiz, çocuklarımız olacak’ dedi. O an ‘Ne diyor bu?’ diye düşündüm ama demek ki öngörülüymüş” ifadelerini kullandı.

“Mutlu Evliliğin Sırrı Özel Alan Tanımakta”

Evliliklerinin uzun süre devam etmesinin sırrını iletişim ve özel alan tanımak olarak açıklayan oyuncu, “Hep bir arada olmak insanı sıkabiliyor. Bazen ayrı ayrı vakit geçirmek, bireysel alanlara saygı göstermek çok önemli. Eğer kişi ‘ben’ olamazsa, ‘biz’ de olamıyor. Biz bunu güzel çözdük diye düşünüyorum” dedi.

"Sektörde Tekelleşme Gerçek Bir Sorun"

Son dönemde sektör içinde yaşanan tekelleşme sorununa da değinen Karahan, geçmişte bazı projelerde neden tercih edilmediğini sorguladığını belirtti. “Beni değersiz hissettiren, istenmediğimi düşündüğüm zamanlar oldu. Bunun sektörde pek çok oyuncunun hissettiği bir durum olduğunu düşünüyorum. Bu konunun kişi veya kurum bazında değil, sektör genelinde ele alınıp çözülmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Pelin Karahan, başarılı kariyerine emin adımlarla devam ederken, özel hayatındaki mutluluğuyla da ilham vermeye devam ediyor.