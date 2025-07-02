Pelin Karahan ve Bedri Güntay’ın 3 Milyon Liralık Bodrum Keyfi

Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay, Bodrum’da 3 milyon liralık üç tekerlekli motosikletle görüntülendi. Lüks tatilleri dikkat çekti.

Pelin Karahan ve Bedri Güntay’ın 3 Milyon Liralık Bodrum Keyfi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-07-2025 10:05

Pelin Karahan, yaz tatilini ailesiyle birlikte Bodrum’da geçirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu, eşi Bedri Güntay ve çocukları Eyüp Can ile Ali Demir’le birlikte denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Tatil süresince basına yansıyan kareler, çiftin lüks tercihlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Cennet Koyu’nda Lüks Gezinti

Tatillerini Bodrum’un gözde bölgelerinden biri olan Cennet Koyu’nda sürdüren çift, objektiflere neşeli anlarıyla yansıdı. Pelin Karahan ve Bedri Güntay, basın mensuplarına el sallayarak selam verdi. Ancak dikkat çeken asıl detay, çiftin yaklaşık 3 milyon TL değerindeki üç tekerlekli motosikletle yaptığı gezinti oldu.

Bu lüks motosiklet hem tasarımı hem de fiyatıyla göz doldurdu. Günlük şehir gezilerine farklı bir soluk getiren araçla sahil turuna çıkan çift, konfor ve şıklığı bir arada yaşadı. Tatil boyunca mütevazı ama aynı zamanda gösterişli seçimleriyle öne çıkan Karahan ve Güntay, gözlerden uzak bir yaz geçiriyor.

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