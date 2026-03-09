Pelin Karahan Sessizliğini Bozdu: "Özel ve Hassas Bir Konu"

Pelin Karahan ve Bedri Güntay boşanıyor mu? Pelin Karahan'ın boşanma açıklaması nedir? Ünlü oyuncunun Levent'teki ilk röportajı, çocukları Ali Demir ve Eyüp Can hakkındaki hassasiyeti ve güncel sağlık durumu haberimizde...

Pelin Karahan Sessizliğini Bozdu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-03-2026 11:20

2014 yılından bu yana iş insanı Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren ve magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Pelin Karahan, son günlerde gündeme bomba gibi düşen "boşanma" iddiaları hakkında ilk kez konuştu. Levent’te objektiflere yansıyan ünlü oyuncu, ayrılık sürecine dair vakur duruşuyla dikkat çekti.

"Hassasiyetinize Sığınıyorum"

Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu bulunan Karahan, boşanma sürecinin merkezinde çocuklarının ve ailesinin olduğunu vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

"Aslında özel bir konu. Hassasiyetinize sığınıyorum. Ailevi bir durum olduğu için şu an açıklama yapmak istemiyorum ama ben iyiyim. Bir gelişme olursa ve bir şey söylemem gerekirse sizlerle paylaşırım."

Ünlü oyuncunun, yaşadığı zorlu sürece rağmen "Ben iyiyim" mesajı vermesi hayranlarını bir nebze olsun rahatlattı.

Teselliyi İşinde Arıyor

Özel hayatındaki hareketliliğe rağmen profesyonelliğinden ödün vermeyen Pelin Karahan, çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Toplantı trafiğinin yoğun olduğunu söyleyen oyuncu, tiyatro sahnesinden de kopmuyor:

  • Tiyatro Devam Ediyor: Hâlen sahnelenen oyunuyla izleyici karşısına çıkmaya devam eden Karahan, basın mensuplarını da oyununa davet ederek oradan ayrıldı.

