Pelin Karahan: Eşim beni ekranda görmeyi özledi!

Kanal D'de beş sezon boyunca yayınlanan "Kavak Yelleri" dizisiyle hafızalara kazınan Pelin Karahan, önceki gün Etiler'deki bir etkinlikte boy gösterdi. Ünlü oyuncu, 10 yıldır mutlu bir evlilik sürdürdüğü eşi Bedri Güntay'ın "Eşim oynamadığı sürece ben dizi izlemiyorum" sözleri hakkında açıklama yaptı.

Pelin Karahan: Eşim beni ekranda görmeyi özledi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-06-2024 09:30

Önceki akşam Etiler'deki özel bir davete katılan ünlü oyuncu Pelin Karahan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Karahan, eşi Bedri Güntay'ın geçtiğimiz haftalarda söylediği "Eşim oynamadığı sürece ben dizi izlemiyorum" cümlesine açıklık getirdi. "Çok güldüm ona. 'Kavak Yelleri'nde kaldı o hâlâ. Şaka bir yana, izliyor o da 'İnci Taneleri'ni falan. Beni özledi o, görmek istiyor ekranda," dedi.

Kendini de ekranda özlediğini belirten Karahan, "Uygun karakter ve uygun rol çok önemli. 3-5 bölümde biten bir projede olmak istemem," şeklinde konuştu.

Son dönemde kıyafetleri ve şıklığıyla dikkat çeken Pelin Karahan, giyim tarzı hakkında da konuştu. "Kendi kendime yapıyorum ben ya. Çok seviyorum süslenmeyi de. Biraz da merakım var buna. Mesai harcıyorum buna," dedi.

Ünlü oyuncu, "Marka takıntınız var mıdır?" sorusuna ise samimi bir cevap verdi: "Ayakkabı ve çanta konusunda sanırım marka takıntım var. Çoğu zaman var. Kıyafette daha makul şeyler alabiliyorum ama ayakkabı ve çanta bence kıyafeti gösteren bir şey. Onlarda biraz marka olsun istiyorum. Her şey çok pahalandı artık. Benim bu arada dokunup almam lazım. Uzaktan internetten alamıyorum ben."

Karahan'ın bu açıklamaları, davete katılan herkesin ilgisini çekti ve samimiyetiyle büyük beğeni topladı.

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