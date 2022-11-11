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Gecce Magazin Haberleri

Pelin Karahan: Çok sevenimiz varmış

Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay, akciğer embolisi (akciğer damarlarının tıkanması) nedeniyle acil bir şekilde ameliyat masasına yatmıştı. Taburcu edilen Güntay'ın son sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü oyuncu, "Hala çok arayan, soran var. Çok sevenimiz varmış. Sağ olsunlar ama çok şükür eşim iyi. Bundan sonraki süreçte kan sulandırıcı ilaç kullanacak. Yavaş hareket edecek. Kolunu fazla kaldırmayacak. Spor yapabilecek ama artık daha dikkatli olacak" şeklinde de konuştu.

Pelin Karahan: Çok sevenimiz varmış
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-11-2022 10:05

Geçtiğimiz günlerde eşi acil bir şekilde ameliyata alınan oyuncu Pelin Karahan, Bedri Güntay'ın sağlık durumu hakkında konuştu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karahan, "Eşimin sağlık problemleri ile 10 gündür uğraşıyorduk. Mide sıkıntısı var diye düşünüyorduk ama öyle değilmiş. Akciğerde bir emboli gelişti. Vücudunda bir pıhtı atmış. Onu bulana kadar biraz zaman kaybettik. Sağ omzunun orda bir pıhtı oluşmuş. O yüzden apar topar ameliyata alındı. Daha kötü sonuçlar olmaması için hemen müdahale edildi. İki saatlik bir operasyon geçirdi. Şimdi sağlık durumu iyi. Akciğeri de tertemiz oldu" dedi.
 

"ÇOK SEVENİMİZ VARMIŞ"

Haberi duyan dostlarının kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadığını belirten Pelin Karahan, "Çok az eş, dost biliyordu. Panik yapmasınlar diye anne ve babaya bile son dakika haber verdik. Benim bir reklam lansmanım vardı. Lansmanı son dakika iptal etmek zorunda kaldım. Lansman iptal olunca basındaki arkadaşlara bilgi gitmiş. Öyle olunca her yerden mesajlar gelince ben de bir açıklama yapma gereği duydum. Hala çok arayan, soran var. Çok sevenimiz varmış. Sağ olsunlar ama çok şükür eşim iyi. Bundan sonraki süreçte kan sulandırıcı ilaç kullanacak. Yavaş hareket edecek. Kolunu fazla kaldırmayacak. Spor yapabilecek ama artık daha dikkatli olacak" açıklamasında bulundu. (Kaynak: haberturk.com)

 

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