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Pelin Karahan, Bodrum'daki evinin manzarasını paylaştı

Bir döneme damga vuran 'Kavak Yelleri' dizisinin Aslı'sı olarak ünlenen Pelin Karahan, ailesiyle birlikte yaz aylarını geçirdiği Bodrum'daki evinin manzarasını sosyal medyada yayınladı.

Pelin Karahan, Bodrum'daki evinin manzarasını paylaştı
Yayın Tarihi : 2023-08-03 19:27

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, yaz tatiline Bodrum'da devam ediyor. 2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile nikah masasına oturan ve mutlu bir evlilik sürdüren Pelin Karahan, eşi ve oğullarıyla birlikte Bodrum'daki evlerinde tatilin keyfini çıkarıyor.

Karahan, tatil anlarını takipçileriyle paylaşmaktan geri kalmıyor. Son olarak Instagram hesabından yayınladığı bir fotoğraf ile Bodrum manzarasını ve huzurlu anlarını paylaştı. Evinin balkonunda çekilen bu fotoğrafın altına "Evim" yazarak kalp emojisi koydu.

Ünlü oyuncu, ailesiyle birlikte geçirdiği keyifli anları ve muhteşem Bodrum manzarasını paylaşarak takipçilerini tatil havasına dahil ediyor. Tatil fotoğrafları ve paylaşımlarıyla Pelin Karahan, sadece oyunculuğuyla değil, özel yaşamındaki mutluluk dolu anlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.

Pelin Karahan'ın Bodrum tatili, hem hayranları hem de medya tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ünlü oyuncunun keyifli tatil anılarını ve güzel aile fotoğraflarını görmek, onun hayranları için ayrı bir mutluluk kaynağı oluyor.

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