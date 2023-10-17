Advert

Pelin Karahan ailesiyle alışverişte

2014 yılında Bedri Güntay ile evlenene ünlü aktris Pelin Karahan, eşi  ve iki oğlu ile birlikte bir alışveriş merkezinde kameralara yakalandı. Basın mensuplarıyla sohbet ederken Karahan, boş zamanlarını dışarıda geçirdiklerini belirtti.

Pelin Karahan ailesiyle alışverişte
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-10-2023 08:48

Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay ve çocukları Ali Demir ile Eyüp Can, son günlerde Akmerkez alışveriş merkezinde görüntülendi. Karahan, ailecek alışveriş yapmak için geldiklerini belirterek şunları söyledi:

"Bugün Pazar günü ve biz de bu fırsatı değerlendirmek istedik, ailece alışveriş yapmak için buradayız. Çocukların okulları başladı ve her şey yolunda. Eyüp Can bu sene birinci sınıfa başladı ve okuma yazma öğreniyor."

Karahan ayrıca çalışmalarına devam ettiğini de vurgulayarak, "Tiyatro oyunumuz var ve işler yolunda gidiyor. Sizlere de kolay gelsin" dedi. Daha sonra aile, mağazaları gezmeye devam etti.

Benzer Haberler
Pınar Altuğ elektrikli otomobile geçti! Fiyatı dudak uçuklattı Pınar Altuğ elektrikli otomobile geçti! Fiyatı dudak uçuklattı
Ajda Pekkan'ın kedi kadın kostümü dikkat çekti Ajda Pekkan'ın kedi kadın kostümü dikkat çekti
Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı
Alkollü araç kullanırken kaza yapmıştı! Erkan Can'dan açıklama geldi Alkollü araç kullanırken kaza yapmıştı! Erkan Can'dan açıklama geldi
Ferhan Şensoy ve eşi Cem Öğet'in derin sohbeti Ferhan Şensoy ve eşi Cem Öğet'in derin sohbeti
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu her şeyi tek tek anlattı... 'Karım bunu öğrenirse size zırnık koklatmaz' Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu her şeyi tek tek anlattı... 'Karım bunu öğrenirse size zırnık koklatmaz'
ÇOK OKUNANLAR
Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı
  • 11-10-2023 20:27

Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi
  • 11-10-2023 11:55

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...
  • 11-10-2023 20:41

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor
  • 11-10-2023 20:39

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!
  • 11-10-2023 12:07

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!