Pelin Karahan ailesiyle alışverişte

Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay ve çocukları Ali Demir ile Eyüp Can, son günlerde Akmerkez alışveriş merkezinde görüntülendi. Karahan, ailecek alışveriş yapmak için geldiklerini belirterek şunları söyledi:

"Bugün Pazar günü ve biz de bu fırsatı değerlendirmek istedik, ailece alışveriş yapmak için buradayız. Çocukların okulları başladı ve her şey yolunda. Eyüp Can bu sene birinci sınıfa başladı ve okuma yazma öğreniyor."

Karahan ayrıca çalışmalarına devam ettiğini de vurgulayarak, "Tiyatro oyunumuz var ve işler yolunda gidiyor. Sizlere de kolay gelsin" dedi. Daha sonra aile, mağazaları gezmeye devam etti.