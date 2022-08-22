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Gecce Magazin Haberleri

Pelin Akil'in Nişantaşı’nda taksi krizi'

Yeni sezonda 'Ben Bu Cihana Sığmazam' adlı dizide Oktay Kaynarca ile birlikte izleyici karşısına çıkacak olan Pelin Akil, önceki akşam Nişantaşı'nda 'taksi krizi' yaşadı. Bir mağazadan alışveriş yaptıktan sonra ellerindeki poşetlerle dışarıya çıkan oyuncu, Anadolu yakasındaki evine dönebilmek için uzun süre taksi bekledi. Bu sırada yeni projesi hakkında konuşan oyuncu, zaman zaman ikizlerini sete götürdüğünü ifade etti. Akil, kendisine yardımcı olan basın mensupları ve valelerin yardımıyla bulduğu bir taksiye bindikten sonra evinin yolunu tuttu.

Pelin Akil'in Nişantaşı’nda taksi krizi'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-08-2022 10:14

Pelin Akil önceki gün Nişantaşı’ndan Anadolu yakasına geçmek için yaklaşık yarım saat taksi bekledi.  Her defasında eli havada kalan ve birçok taksicinin farklı bahanelerle aracına almadığı oyuncu, şunları söyledi:

“Normalde araba ile buraya gelirim. Çocukların ihtiyacı olabileceği düşüncesiyle evde bıraktım. Hem ağırlığım var hem de yoruldum. Genelde vapur yapıyorum, otobüse nadiren biniyorum. Çünkü çok fotoğraf çektirmek isteyen oluyor.”

Yarım saatten fazla bekleyen oyuncu, basın mensupları ve valelerin yardımıyla bulduğu taksiye bindi. Akil, yeni partneri Oktay Kaynarca ile de iyi bir ikili olduklarını açıkladı.

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