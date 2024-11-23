Pelin Akil'den 'Yalı Çapkını' ekibine duygusal veda

Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını’nda Diyar karakterine hayat veren Pelin Akil, ekibe veda etti. Dün akşam yayınlanan yeni bölümde diziden ayrılan ünlü oyuncu, son çekim gününde duygusal anlar yaşadı.

Pelin Akil'den 'Yalı Çapkını' ekibine duygusal veda
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-11-2024 12:48

Son Çekime İkiz Kızlarıyla Geldi

Son sahnesinin çekimlerine ikiz kızları Alin ve Lina ile katılan Pelin Akil, bu özel günü sevdikleriyle paylaşmayı tercih etti. Set arkadaşlarıyla vedalaşan oyuncu, sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşım yaptı.

“Hepiniz Çok Kıymetlisiniz”

Duygusal vedasında ekip arkadaşlarına teşekkür eden Pelin Akil, şu sözleri paylaştı:
"Tanıştığım ve çalışmaktan keyif aldığım, bu işe gönül veren tüm arkadaşlarım... Diyar’ı da dahil ettiğiniz güzel hikayenizde bana yoldaş olduğunuz için teşekkür ederim. Vedalaşırken duygulanmak, sarılmak, birbirimizin gözünün içine bakmak… Bunlar her işte olacak şeyler değil. Hepiniz çok kıymetlisiniz. Biliyorum ki başka 'diyar'larda, başka hikayelerde yollarımız kesişecek."

Yalı Çapkını’nda Yeni Dönem

Pelin Akil’in canlandırdığı Diyar karakteriyle vedalaşılması, dizinin hayranlarını duygulandırırken, hikayede nasıl bir yön değişeceği şimdiden merak konusu oldu.

Pelin Akil’in başarılı performansıyla akıllarda yer eden Diyar karakteri, Yalı Çapkını izleyicilerinin hafızasında iz bırakacak gibi görünüyor. Ünlü oyuncunun yeni projeleri ise heyecanla bekleniyor.

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