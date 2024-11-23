Pelin Akil'den 'Yalı Çapkını' ekibine duygusal veda

Son Çekime İkiz Kızlarıyla Geldi

Son sahnesinin çekimlerine ikiz kızları Alin ve Lina ile katılan Pelin Akil, bu özel günü sevdikleriyle paylaşmayı tercih etti. Set arkadaşlarıyla vedalaşan oyuncu, sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşım yaptı.

“Hepiniz Çok Kıymetlisiniz”

Duygusal vedasında ekip arkadaşlarına teşekkür eden Pelin Akil, şu sözleri paylaştı:

"Tanıştığım ve çalışmaktan keyif aldığım, bu işe gönül veren tüm arkadaşlarım... Diyar’ı da dahil ettiğiniz güzel hikayenizde bana yoldaş olduğunuz için teşekkür ederim. Vedalaşırken duygulanmak, sarılmak, birbirimizin gözünün içine bakmak… Bunlar her işte olacak şeyler değil. Hepiniz çok kıymetlisiniz. Biliyorum ki başka 'diyar'larda, başka hikayelerde yollarımız kesişecek."

Yalı Çapkını’nda Yeni Dönem

Pelin Akil’in canlandırdığı Diyar karakteriyle vedalaşılması, dizinin hayranlarını duygulandırırken, hikayede nasıl bir yön değişeceği şimdiden merak konusu oldu.

Pelin Akil’in başarılı performansıyla akıllarda yer eden Diyar karakteri, Yalı Çapkını izleyicilerinin hafızasında iz bırakacak gibi görünüyor. Ünlü oyuncunun yeni projeleri ise heyecanla bekleniyor.