Pelin Akil'den Olay Yaratan Travis Scott Yorumu

Müzik dünyasının küresel çapta en çok dinlenen attığı her adımla olay olan Amerikalı rapçisi Travis Scott Türkiye turnesi kapsamında İstanbul'da hayranlarıyla buluştu ama buluşmaz olsaydı dedirtti resmen. Günlerce büyük reklam kampanyalarıyla duyurulan bu dev organizasyon ne yazık ki sahne performansının ardından çok ciddi tartışmaları da beraberinde getirdi. Konser biter bitmez binlerce müziksever sanatçının umursamaz tavırlarına sosyal medyadan isyan bayrağını çekti.

Bilet Fiyatları 50 Bin TL'yi Buldu Travis Sahneye 1 Saat Geç Çıktı!

İstanbul'da gerçekleşen bu dev konser için aylar öncesinden satışa çıkan biletlerin fiyatları sahne önü ve özel localarda tam 50 bin TL seviyelerine kadar tırmanmıştı. Bu deli paraları ödeyip alanı hınca hınç dolduran binlerce yerli ve yabancı hayran saatlerce etkinlik alanında ayakta beklemek zorunda kaldı. Ünlü rapçi Travis Scott programlanan saatten yaklaşık bir saat sonra anca gelebildi sahneye. Haliyle bu gecikme konser alanındaki gerginliği daha ilk dakikalardan itibaren iyice tırmandırdı.

Şok Performans: Yüzünü Gizledi Toplamda 18 Dakika Şarkı Söyledi!

Travis'in sahneye çıktıktan sonraki tavrı ise müzikseverlerin sabrını resmen taşırdı diyebiliriz. Ünlü sanatçının sahnede kaldığı süre boyunca yüzünü garip maskeler ve aksesuarlarla tamamen gizlemesi gözlerden kaçmadı. Seyirci tam "Ne oluyor?" derken asıl şoku süre konusunda yaşadı herkes. Travis Scott sahne üzerinde yalnızca 18-20 dakika arası performans sergileyip bir anda arkasını dönüp alanı terk etti.

Pelin Akil Konser Çıkışı Bombayı Patlattı: "Ne Zaman Geldi Ne Zaman Gitti Anlamadım"

Pelin Akil, Travis Scott konseri hakkında:



"Açıkça söyleyeyim, Travis Scott ne zaman geldi ne zaman gitti anlamadım. Bir Travis fanı değilim, eğlenmek için oradaydım.



"Travis hayranları için hayal kırıklığı olmuş olabilir ama ben eğlendim, arkadaşlarımla bol bol dans ettim." pic.twitter.com/rxrxHaW30W — Populicc (@populicc) June 1, 2026

Bu olaylı geceyi yerinde takip eden popüler isimler arasında televizyon dünyasının başarılı oyuncusu Pelin Akil de vardı. Konser çıkışında sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Akil yaşanan bu sıra dışı ve olaylı geceye dair çok samimi bir o kadar da içten bir değerlendirmede bulundu. Sahnede ne ara başlayıp ne ara bittiğini asla anlamadığını söyleyen güzel oyuncu aynen şu ifadeleri kullandı:

