Menderes Samancılar, Serenay Sarıkaya'nın Babası Oluyor!

Türk sinemasının merakla beklenen o yepyeni bağımsız projelerinden birinden çok güzel haberler var hazırlık çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ödüllü sinemacıların ve popüler isimlerin bir araya geldiği bu şahane yapımın oyuncu kadrosu sinema dünyasının çok deneyimli isimleriyle güçlenmeye devam ediyor şu sıralar. Son olarak Türk sinema ve tiyatrosunun en değerli karakter oyuncularından biri projenin ana hikayesinde çok kritik bir rolü canlandırmak üzere yapım ekibiyle el sıkıştı bile.

Başarılı aktris Serenay Sarıkaya'nın başrolünü üstleneceği bu yeni sinema projesi Sevdiğim İnsanlar, yapılan planlara göre önümüzdeki kasım ayında sete çıkacak nihayet. Aslında projenin doğuş hikayesi de tam festivallere yakışır cinsten. Serenay Sarıkaya'nın jüri üyesi olarak görev aldığı Adana Film Festivali esnasında yolları kesişen ödüllü yönetmen Doğuş Algün bu iddialı filmin hem senaristliğini hem de yönetmenliğini üstleniyor. Doğal atmosferi ve sinematografik dokusuyla çok konuşulacağını tahmin ettiğimiz bu bağımsız yapımın çekimleri ise Ege bölgesinde gerçekleştirilecek.

Menderes Samancılar Filmde Serenay Sarıkaya'nın Babasını Canlandıracak

Yeşilçam'dan günümüze uzanan o muazzam kariyeriyle Türk sinemasının mihenk taşlarından biri olan usta aktör Menderes Samancılar filmin senaryosunu çok beğenerek kadroya dahil oldu. Güçlü bir dramatik yapıya sahip olan bu filmde usta oyuncu Serenay Sarıkaya'nın hayat vereceği Azra karakterinin babasını canlandıracak karşımıza çıkıp. İki başarılı ismin karşılıklı döktüreceği o sahneler şimdiden sinema eleştirmenleri ve izleyiciler arasında büyük bir merak konusu oldu bile.

Büyük Yüzleşme Beyazperdeye Taşınacak

Filmin genel olay örgüsü ise köklerinden uzaklaşan bir kadının geçmişiyle ve ailesiyle olan zorlu hesaplaşmasını merkezine alıyor aslında. Hikaye ana karakterimiz Azra'nın yıllar sonra doğup büyüdüğü o küçük kasabasına geri dönme süreci üzerinden şekilleniyor. Baba ve kız arasındaki geçmiş hesaplaşmaları aile bağlarını ve taşra yaşamının getirdiği o içsel çatışmaları çok gerçekçi bir dille beyazperdeye taşıyacak olan yapım gözünü uluslararası arenaya dikmiş durumda. Çekimler bittikten sonra öncelikli olarak ulusal ve uluslararası festival yolculuğuna çıkacak olan filmin diğer rolleri için de oyuncu görüşmeleri ve kast çalışmaları son sürat devam ediyor.