Arda Kural'dan Sosyal Medyada İlan-ı Aşk

Bir dönemin efsane oyuncularından olan ve yakışıklılığıyla herkesin aklını başından alan Arda Kural sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla magazin gündemini resmen salladı. Uzun süredir ekranlardan uzak gözlerden ırak bambaşka bir hayat süren ünlü oyuncu özel hayatındaki o güzel gelişmeyi takipçileriyle paylaştı sonunda. "Yerli Leonardo DiCaprio" lakaplı Arda Kural'ın ilan-ı aşk niteliğindeki o romantik fotoğrafları internet dünyasında kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi bile.

Aradığı Mutluluğu Buldu

Hatırlarsınız geçmiş yıllarda yaşadığı ciddi sağlık sorunları yüzünden oyunculuk kariyerine zorunlu bir ara vermiş ve hepimizi derinden üzmüştü ünlü oyuncu. Geçtiğimiz aylarda ise kamera karşısına geçip yepyeni hayatıyla ilgili çok şaşırtıcı açıklamalar yapmıştı; meğer ticaret hayatına atılmış ve madencilikle uğraşıyormuş. Sektör değiştirerek kendine yepyeni bir rota çizen Arda Kural bu kez maden işleriyle değil kalbini kaptırdığı o yeni aşkıyla adından söz ettirdi. Bir süredir gözlerden uzak sessiz sedasız aşk yaşadığı sevgilisi Havva Şimşek'le olan birlikteliğini sonunda sosyal medyaya taşıdı ünlü popüler isim. Sevgilisini öpücüklere boğduğu o acayip romantik kareleri profiline ekleyince haliyle hayranları da büyük bir sevinç yaşadı. Paylaşılan fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı Instagram'da.

Yeni Aşkıyla Hayranlarını Sevindirdi

Kariyerinin ilk yıllarında Eyvah Kızım Büyüdü dizisindeki rol arkadaşı Yıldız Asyalı ile yaşadığı o fırtınalı aşkla hafızalarımıza kazınan Arda Kural asıl büyük patlamasını efsane askeri komedi dizisiyle yapmıştı malum. Fenomen yapım Emret Komutanım dizisinde canlandırdığı "Posta Ferit" karakteriyle milyonların sevgilisi olan ünlü aktörün o zor günleri tamamen geride bırakması hepimize derin bir nefes aldırdı açıkçası. Sosyal medyadaki bu aşk dolu paylaşımların altına Kural'ın hayranları tarafından "Aşk Kural'a çok yakıştı" ve "Sonunda yüzün güldü be Ferit" şeklinde yüzlerce destek mesajı yağdı resmen.