Kıvanç Tatlıtuğ Sakallarını Tamamen Kesti

Türk sinema ve televizyon dünyasının en karizmatik isimlerinden Kıvanç Tatlıtuğ bayram tatilinde yaptığı radikal imaj değişikliğiyle magazin gündemini resmen salladı. Uzun süredir onu sakallı ve bıyıklı tarzıyla görmeye o kadar alışmıştık ki başarılı oyuncunun son hali hayranları arasında adeta şok etkisi yarattı diyebiliriz. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflar kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşılarak en çok konuşulan konular arasına girdi bile.

Behlül Benzetmesi Yapıldı

Bayram tatili yaparken basın mensuplarının objektiflerine yakalanan Kıvanç Tatlıtuğ'un sakallarını tamamen kesip sinekkaydı tıraş olması dijital dünyada tam bir çılgınlığa yol açtı. Eski tarzına geri dönen yakışıklı oyuncunun bu hamlesi hafızalarımıza kazınan o efsanevi karakterlerini de yeniden hatırlattı herkese. Yeni görünümü hakkında internet kullanıcıları tarafından peş peşe yorum yağdı desek yeridir. Ünlü aktörün son haline gelen mesajlar arasında en çok dikkat çekenler ise "Behlül olmuş yine", "Yine de hepimizden yakışıklı beyler dağılın!" ve "Hafif de kilo almış resmen Aşk-ı Memnu günlerine dönmüş" şeklindeki esprili yorumlar oldu.

Ay Yapım İle Yeni Proje İddiası

Tabii bu ani imaj değişikliği magazin kulislerini de hemen hareketlendirdi haklı olarak ve yeni bir iş hazırlığı şeklinde yorumlandı. Kulislerde konuşulan iddialara göre Tatlıtuğ önümüzdeki eylül ayında bomba gibi bir yapımla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Hatta başarılı oyuncunun Türkiye'nin dev yapım şirketlerinden Ay Yapım ile ciddi bir görüşme halinde olduğu ve bu yeni proje kapsamında geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da bazı üst düzey temaslar gerçekleştirdiği de gelen dedikodular arasında.

Resmi Bir Açıklama Gelmedi

Gerek bu yurt dışı turları gerekse yeni dizi hazırlığı hakkında çıkan iddiaların ardından herkes ünlü oyuncunun cephesine kilitlendi aslında. Ancak Kıvanç Tatlıtuğ cephesinden hem bu yeni proje söylentileri hem de imaj değişikliğinin asıl sebebiyle ilgili henüz resmi bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi sessizliklerini koruyorlar. Menajerlik kanadında bu sakin hava sürerken yeni tarzıyla tatiline devam eden yakışıklı oyuncunun son hali daha uzun süre sosyal medyada konuşulacak gibi duruyor.