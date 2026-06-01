Hayko Cepkin'den Olay Yaratan Travis Scott Yorumu

Travis Scott'ın o olaylı İstanbul konseri magazin gündeminden düşmek bilmiyor bir türlü. Biletlerin 50 bin TL'yi bulduğuTersane İstanbul'daki konsere şimdi de rock müziğin güçlü ismi Hayko Cepkin dahil oldu. Zaten ortalık yıkılıyor, binlerce insan sosyal medyada isyan bayrağını açmış durumda. Hayko da her zamanki açık sözlülüğüyle hem Travis Scott'a hem de o konsere çuval dolusu para döküp giden dinleyicilere fena giydirdi.



Zaten İşler Playback Yüzünü Görseniz Ne Olur

Olayı zaten biliyorsunuz; adam sahneye bir saat geç çıktı. Yüzünü garip bir maskeyle tamamen gizledi, toplamda 20 dakika kalıp arkasını dönüp gitti. Alandaki kitle de haklı olarak Travis'i protesto etti. İşte bu küresel çaplı konser krizinin ardından gözler bizim sektörün deneyimli isimlerine çevrilmişti. Canlı sahne performansları ve dev şovlarıyla bilinen Hayko Cepkin modern müzik sektöründeki bu yeni yetme konser anlayışını resmen tiye aldı. Dijital müzik çağındaki sahne standartlarına gönderme yapan ünlü rockçı durumun aslında hiç şaşırtıcı olmadığını söyleyip lafı gediğine koydu:

"Zaten işler playback yüzünü görseniz ne olur" kıçını görseniz ne olur. Adamlar sistemi çözmüş."

Açıklamalarının devamında ise iğneyi biraz da bu tarz yabancı isimlere çılgın paralar ödeyen yerli dinleyici kitlesine batırdı Hayko. Ünlü şarkıcı tepkisini aynen şu sert cümleyle noktaladı:

"Herkes hak ettiğini yaşar. Alışın."