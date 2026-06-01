Danla Bilic'ten Travis Scott'a Sert Tepki

Travis Scott'ın o olaylı İstanbul'daki DJ etkinliği magazin ve sosyal medya gündemini resmen sallamaya devam ediyor. Pelin Akil ve Hayko Cepkin gibi ünlü isimlerin peş peşe gelen sert tepkilerinden sonra dijital dünyanın en popüler ve lafını hiç esirgemeyen figürlerinden Danla Bilic de yaşanan bu fiyaskoya sessiz kalmadı tabii. Sosyal medya hesabı üzerinden ardı ardına paylaşımlar yapan ünlü fenomen rapçinin sergilediği o garip tutumu kendi tarzında hem esprili hem de bayağı sert bir dille eleştirdi.



Herkes Son 3 Dakikada Fark Etti

Bilet fiyatlarının tavan yaptığı insanların parasıyla rezil olduğu o tuhaf gecede Travis Scott'ın sahne performansını adeta tiye aldı Danla. Ünlü rapçinin kendisini gizleme çabasını ve sahnede kalma süresini diline dolayan Bilic, takipçileriyle paylaştığı mesajda aynen şöyle dedi: "Travis gelmiş 15 dakika durmuş. Herkes son 3. dakikada fark etti. Her yerini atkıyla örtmüş."



Kanye'den Utan

Tabii Danla Bilic bununla da yetinmedi; Travis Scott'ın o kısacık performansı sonrası her yerini kapatıp sahneden inmesini o kadar saatlik uçuş mesafesini de düşününce çok saçma buldu. Lafı rap dünyasının bir diğer ikonik ismi Kanye West'e getirip Scott'ın sergilediği bu hazırlıksız tarzı fena eleştirdi. Evde twee''leri atarken nasıl eğlendiğini de gizlemeyen ünlü fenomen bombayı şu sözlerle patlattı resmen:

"Manyak niye uçtun 13 saat? Kanye'den utan. Arsız yırtık dondan çıkar gibi. Eve geldiğimden beri kahkaha atıyorum."