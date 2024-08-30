Pelin Akil'den boşanma iddialarına net yanıt

Ünlü oyuncu Pelin Akil, önceki gün Beykoz'da düzenlenen bir kozmetik markasının lansmanında katıldığı etkinlikte, son zamanlarda gündeme gelen ayrılık haberlerine açıklık getirdi. Anıl Altan ile evliliklerinin bitme noktasında olduğu yönündeki iddialara sert bir yanıt veren Akil, bu tür haberlerin tamamen asılsız olduğunu belirtti.

"Bitmedi ya! Ben tekniği anladım. 'Pelin Akil boşanma haberini doğruladı' diyorlar ve tıklanma alıyorlar. Öyle bir şey yok," diyen Akil, bu haberlerin sadece dikkat çekmek amacıyla yayıldığını vurguladı. Konuyla ilgili esprili bir çıkış yaparak, "Anıl Altan çocuklarına şiddet uyguluyor diye yapacağım ben de. Bu bence dijital dolandırıcılık ama ben dolandırılmam," ifadelerini kullandı.

Proje değerlendirme sürecinde olduğunu da belirten güzel oyuncu, Türkan Şoray kuralları olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Var ama projeye göre değişkenlik gösterir bu. Gerçekten olması gereken bir sahne varsa olabilir. Sırf o sahne olsun diye yapıldıysa ben kabul etmem." Akil’in bu sözleri, oyunculuk kariyerinde titiz bir yaklaşım benimsediğini bir kez daha gözler önüne serdi.