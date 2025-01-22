Pelin Akil'den ayrılık haberlerine yanıt

Başarılı oyuncu Pelin Akil, önceki gün rol aldığı tiyatro oyunu için bir AVM'de görüntülendi. Son dönemde eşi Anıl Altan’la sıkça ayrılık haberleriyle gündeme gelen Akil, iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pelin Akil'den ayrılık haberlerine yanıt
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-01-2025 10:52

Gazetecilerin ayrılık haberleriyle ilgili sorularını yanıtlayan Pelin Akil, “Şu an böyle bir durum yok. Bu tarz haberler çok sık çıkıyor. Anıl da her seferinde açıklama yapıyor” dedi. Akil’in bu sözleri, çiftin ilişkilerinin iyi olduğuna dair bir mesaj olarak yorumlandı.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI
Röportaj sırasında “Herhangi bir sorun yok mu aranızda?” sorusu yöneltilen ünlü oyuncu, bu soruya yanıt vermekten kaçındı. Akil’in sessizliği, iddiaların tam anlamıyla son bulmadığını düşündürdü.

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, sosyal medyada sık sık mutlu aile pozlarıyla takipçilerinin karşısına çıksa da, ayrılık haberleri zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor. Çift, ilişkileriyle ilgili söylentilere genellikle kısa ve net yanıtlar vermeyi tercih ediyor.

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