Pelin Akil: “Yavaş Yavaş Bir Değişimin Ortasındayım”

Pelin Akil, Anıl Altan’dan boşandıktan sonra “Yavaş yavaş bir değişimin ortasındayım” diyerek yeni hayatına adapte olmaya çalıştığını söyledi.

Yayın Tarihi : 24-09-2025 11:20

Ünlü oyuncu Pelin Akil, geçtiğimiz günlerde 9 yıllık evliliğini noktaladığı Anıl Altan’dan boşandıktan sonra ilk kez konuştu. Contemporary İstanbul’da objektiflere yansıyan oyuncu, boşanma sonrası süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Boşanma Sonrası Yeni Hayatına Alışıyor

2016’da nikâh masasına oturduğu Anıl Altan ile evliliğini sonlandıran Pelin Akil, yaşadığı süreci “Yavaş yavaş bir değişimin ortasındayım, o değişime ayak uydurmaya ve buna alışmaya çalışıyorum” sözleriyle anlattı. Kadın olmanın zorluklarına da dikkat çeken oyuncu, “Dünyada ve Türkiye’de kadın olmak zor. Bu benim özel hayatımla alakalı değil ama kadın olarak tabii ki zorlanıyorum” diyerek kadınların karşılaştığı sıkıntılara değindi.

Sanat Tutkusu ve Koleksiyon Merakı

Sanata ilgisini her fırsatta dile getiren Pelin Akil, Contemporary İstanbul’da sergilenen eserleri ilgiyle inceledi. Koleksiyon yapmaya başladığını söyleyen oyuncu, bu ilgisini yatırım amacıyla değil tamamen kişisel bir tutku olarak sürdürdüğünü belirtti. “Buradaki eserleri çok güzel buldum. Küçük küçük başladım koleksiyon işlerine. Yağlı boya tablosu topluyorum. Evimde onların olması iyi hissettiriyor. Çocuklarıma bir şeyler bırakmak istiyorum” sözleriyle sanatın kendisine kattığı değerleri paylaştı.

Çocuklarıyla Müze Gezilerine Gidiyor

İkiz kızlarıyla vakit geçirmeyi öncelik haline getiren oyuncu, fırsat buldukça onları müzelere götürdüğünü ifade etti. Sanatın vizyonunu genişlettiğini belirten Pelin Akil, müze gezilerinin çocuklarının gelişimine de katkı sağladığını dile getirdi. “Müze gezmeyi çok seviyoruz kızlarımla. Bu ayrı bir vizyon ve düşünce yapısı kazandırıyor. O yüzden hoşuma gidiyor” diyerek sanatın hayatındaki önemini vurguladı.

