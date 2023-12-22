Pelin Akil ve Anıl Altan'ın evliliklerinde kriz mi var? İlk açıklama geldi

Pelin Akil ve Anıl Altan'ın evliliklerinde kriz olduğu iddiası bir süredir magazin sayfalarında yer buluyorduç Sosyal medyada çok konuşulan konular arasında yer alan iddia karşısında çifttin sessizliğini koruması iddiaları daha da güçlendirmişti.



SESSİZLİĞİ ANIL ALTAN BOZDU!



Anıl Altan aktif kullandığı Instagram hesabından bir paylaşım yaparak 'sorun yok' mesajı verdi. Ailesiyle çıktığı Dubai tatilinden paylaşımlar yapan Anıl Altan ise kalp emojisi de eklediği bir fotoğraf ile iddialara son noktayı koymuş oldu.





