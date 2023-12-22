Pelin Akil ve Anıl Altan'ın evliliklerinde kriz mi var? İlk açıklama geldi

2016 yılında hayatlarını birleştiren ve üç yıl sonra ikiz kızları Alin ve Lina'ya kavuşan Pelin Akil ile Anıl Altan, evliliklerinde sorunlar olduğu iddiasıyla magazin gündemine geldi. Oyuncu çiftten Anıl Altan'ın yaptığı bir paylaşım, konuşulanlara cevap niteliğindeydi.

Pelin Akil ve Anıl Altan'ın evliliklerinde kriz mi var? İlk açıklama geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-12-2023 09:46

Pelin Akil ve Anıl Altan'ın evliliklerinde kriz olduğu iddiası bir süredir magazin sayfalarında yer buluyorduç Sosyal medyada çok konuşulan konular arasında yer alan iddia karşısında çifttin sessizliğini koruması iddiaları daha da güçlendirmişti.

SESSİZLİĞİ ANIL ALTAN BOZDU!

Anıl Altan aktif kullandığı Instagram hesabından bir paylaşım yaparak 'sorun yok' mesajı verdi.  Ailesiyle çıktığı Dubai tatilinden paylaşımlar yapan Anıl Altan ise kalp emojisi de eklediği bir fotoğraf ile iddialara son noktayı koymuş oldu.


 

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