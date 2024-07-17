Pelin Akil ve Anıl Altan'dan Sakız Adası'ndan yeni fotoğraflar

2016 yılında evlenen ve 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşayan çift, sık sık paylaştıkları romantik pozlara yenilerini eklemeye devam ediyor.

Son olarak Sakız Adası'nın popüler plajlarından Agia Fotini Beach'te çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşan Akil ve Altan, hayranlarının beğenisini topladı. Çift, plaj keyfi sonrasında havuzda da objektif karşısına geçerek aşk dolu karelerine bir yenisini daha ekledi.

Anıl Altan, paylaştığı fotoğraflara "Güzel anılar" notunu düşerken, çiftin romantik tatil fotoğrafları takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Sakız Adası'nda geçirdikleri bu tatil, çiftin sosyal medyada sık sık gündem olmasına neden oluyor.

Pelin Akil ve Anıl Altan, doğal güzellikleri ve huzurlu atmosferiyle bilinen Sakız Adası'nda geçirdikleri keyifli anları takipçileriyle paylaşmaya devam edecek gibi görünüyor.