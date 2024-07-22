Ünlü çift Pelin Akil ve Anıl Altan, Çeşme'de çocuklarıyla birlikte tatilin tadını çıkarıyor. Çiftlikköy'deki bir beach'te objektiflere takılan Pelin Akil, kadın arkadaşıyla denizde uzun süre sohbet etti. Gözlerini kapatarak güneşin tadını çıkaran güzel oyuncu, enerji topladı.

Deniz keyfinin ardından kumsaldaki koltuğa oturarak güneşlenmeye devam eden Akil'in yanına eşi Anıl Altan geldi.

Kısa bir süre ayakta sohbet eden çift, ardından Anıl Altan şezlonga geri döndü. Pelin Akil ise yeterince güneşlendikten sonra ikizlerinden biriyle denizde vakit geçirdi. Çiftin keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.