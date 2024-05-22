Pelin Akil ve Anıl Altan boşanıyor mu? Bu soruya ilk kez cevap verdiler! İşte gerçekler...

Eşi Anıl Altan ile evliliğinde sorunlar yaşadığı öne sürülen Pelin Akil’den iddialara yanıt: “Boşanma gibi bir durumumuz şu anda yok.”

Pelin Akil ve Anıl Altan boşanıyor mu? Bu soruya ilk kez cevap verdiler! İşte gerçekler...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-05-2024 10:55

Oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan, son zamanlarda boşanma haberleriyle gündeme geliyordu. 2016 yılında "Arka Sıradakiler" dizisinde tanışan ve aşklarını evlilikle taçlandıran çift, üç yıl sonra ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı.

Ancak, bir süredir çiftin arasının bozuk olduğu ve boşanacakları yönünde iddialar dolaşıyordu. Pelin Akil, dün akşam katıldığı bir davet çıkışında bu iddialara açıklık getirdi.

38 yaşındaki Akil, muhabirlerin "Sizi genelde tek görüyoruz, aranızın bozuk olduğu da konuşuluyor" sorusuna şu şekilde yanıt verdi: "Genelde dediğiniz, ilk defa tek görüyorsunuz. Bunu ispatlamak için bir şey yapmaya gerek yok. Her şey ortada. Tabii ki tartışmalarımız oluyor. Bunlar kulaktan kulağa farklı lanse ediliyor ama öyle boşanma gibi bir durumumuz şu anda yok. Her şey yolunda..."

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