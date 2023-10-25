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Pelin Akil: Onur Tuna, Atatürk'e o kadar benzemişti ki gözlerimi alamadım!

Onur Tuna, Pelin Akil, Engin Şankan, Necip Memili ve Azra Aksu'nun başrollerini paylaştığı 'Son Akşam Yemeği' adlı filmin galası gerçekleşti. Pelin Akil, filmin Latife Hanım karakterine hayat verirken, Atatürk'ü canlandıran Onur Tuna'ya büyük takdirlerini dile getirdi.

Pelin Akil: Onur Tuna, Atatürk'e o kadar benzemişti ki gözlerimi alamadım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-10-2023 09:53

CineGenna Pictures'un yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ile Vilmer Özçınar'ın yazdığı ve Levent Onan'ın yönettiği 'Son Akşam Yemeği' adlı sinema filminin galası önceki akşam Kanyon AVM'de gerçekleşti.

Gala etkinliğine, Yağmur Atacan-Pınar Altuğ, Şeyda-Tuğba Çoşkun, Fatma Toptaş, Seray Kaya, Anıl Altan gibi birçok ünlü isim katıldı. Basın mensuplarına, sevgilisi Yasemin Yazıcı ile el ele poz veren Onur Tuna, duygularını paylaşarak şunları söyledi: "Ben Atatürk ile büyüdüm. Ekip içinde herkes bu projeye büyük bir tutkuyla yaklaştı. Herkes gerçekten istekliydi. Hikaye sade ve etkileyici bir şekilde işlendi. Benim için bu çok değerli bir gündü ve her zaman kalbimizde taşıdığımız büyük lideri canlandırmak beni çok duygulandırdı. Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir projede yer almak son derece anlamlıydı."

Pelin Akil, filmde Latife Hanım karakterine hayat veren oyuncu olarak, "Senaryoyu ilk okuduğumda çok etkilendim. Onur'un ifadesi ve oyunculuğu gerçekten harikaydı. O kadar benziyordu ki, gözlerimi ondan alamadım. Bu harika bir gün ve duygusal anlarla dolu. Kelimelerle tam olarak ifade edemem, ancak bugünlerden birini yaşamak gerçekten beni çok mutlu ediyor" şeklinde duygularını dile getirdi.

Eşi Pelin Akil'i yalnız bırakmayan Anıl Altan ise, "Yunanistan tatilindeydik ve birdenbire gözleri doluverdi. Ben ne olduğunu anlayamadım, sonra senaryoyu gösterdi ve hemen kabul etti. Pelin çok heyecanlı ve istekliydi" dedi.

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