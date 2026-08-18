Pelin Akil İsyan Etti! “1 Aydır Neden Geçmez?”

Pelin Akil bu kez eğlenceli paylaşımlarıyla değil, yaşadığı bir sağlık sorunuyla gündeme geldi. Sosyal medyada sık sık günlük hayatından kesitler paylaşan oyuncu, yaklaşık bir aydır devam eden göz seyirmesinden dert yandı.

Takipçileriyle yaşadığı sorunu paylaşan Akil, durumun artık kendisini oldukça rahatsız ettiğini söyledi ve “Bilen var mı?” diyerek sosyal medyadan fikir istedi.

“1 Aydır Her Gün Gözüm Seyiriyor”

Oyuncunun anlattığına göre sol gözündeki seyirme tam bir aydır devam ediyor. Üstelik sorun sadece zaman zaman ortaya çıkmıyor; Akil, neredeyse her gün aynı durumla karşılaştığını belirtiyor.

Bu kadar uzun sürmesi nedeniyle şaşkın olduğunu anlatan oyuncu yaşadığı sıkıntının artık günlük hayatında da rahatsız edici bir hale geldiğini ifade etti.

Takipçilerinden Yardım İstedi

Pelin Akil, sosyal medya paylaşımında göz seyirmesinin nedenini merak ettiğini ve ne yapması gerektiğini bilmediğini söyledi.

“Bugün gözümün seyirmesinin 1. ayı” diyerek yaşadığı sürenin uzunluğuna dikkat çeken Akil, yorgunluk, stres ve uzun süre ekrana bakmanın nedenler arasında gösterildiğini bildiğini ancak bir ay boyunca devam etmesinin kafasını karıştırdığını anlattı. Oyuncu bu nedenle takipçilerine dönerek benzer bir durum yaşayanların deneyimlerini sordu.

Sağlık Sorunu Hayranlarını Endişelendirdi

Pelin Akil’in paylaşımı kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti. Genellikle neşeli ve günlük paylaşımlarıyla karşılarına çıkan oyuncunun bu kez yaşadığı rahatsızlıktan söz etmesi, hayranlarının da ilgisini çekti.

Akil’in gözündeki seyirmenin nedenini öğrenmek için takipçilerinden gelen önerileri merak ettiği görüldü. Oyuncunun paylaşımı özellikle uzun süren göz seyirmesi yaşayanların da dikkatini çekti.