Uzak Şehir’in Aşıkları Dilin Döğer ve Atakan Özkaya’dan Bozcaada Pozları

Uzak Şehir’in sevilen oyuncuları Dilin Döğer ve Atakan Özkaya, yeni sezon öncesi Bozcaada’da romantik bir kaçamak yaptı. Aşk dolu kareleri dikkat çekti.

Uzak Şehir’in Aşıkları Dilin Döğer ve Atakan Özkaya’dan Bozcaada Pozları
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-08-2026 19:31

Uzak Şehir dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Dilin Döğer ile Atakan Özkaya, yeni sezon öncesi kısa bir tatil molası verdi. Ekranda Zerrin ve Kaya karakterleriyle izlediğimiz ikili, bu kez Bozcaada’dan yaptıkları paylaşımlarla gündeme geldi.

Dizinin yoğun çekim temposu başlamadan önce soluğu adada alan çift, birlikte geçirdikleri keyifli anları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi. Görünen o ki ikili, yeni sezon koşturmacası başlamadan önce biraz nefes almak istemiş.

Bozcaada’da Romantik Kaçamak

Dilin Döğer ve Atakan Özkaya’nın Bozcaada tatilinden paylaştığı karelerde samimi ve neşeli halleri dikkat çekti. Günlerini doğayla iç içe geçiren çift, ada atmosferinin tadını doyasıya çıkardı.

Özellikle gün batımında çekilen romantik kareler takipçilerin ilgisini çekti. Birbirlerine sarılarak poz veren ikilinin mutluluğu fotoğraflara da yansıdı. Çiftin bu anları kısa sürede sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Köpeklerini de Yanlarında Götürdüler

Tatilin en sevimli detaylarından biri ise çiftin köpekleri oldu. Patili dostlarını da yanlarına alan Döğer ve Özkaya, onlarla birlikte verdikleri doğal pozları takipçileriyle paylaştı.

Çiftin hayranları da bu kareleri görünce kayıtsız kalamadı. Uzak Şehir’deki uyumlarını gerçek hayatta da sürdüren ikiliye, “Çok yakışıyorsunuz” ve “Mutluluğunuz daim olsun” gibi yorumlar geldi.

Yeni Sezon İçin Geri Sayım Başladı

Bozcaada tatiliyle enerji depolayan çift için artık yeniden set zamanı geliyor. Uzak Şehir’in 3. sezon çekimlerinin 20 Ağustos’ta başlaması planlanıyor.

Dilin Döğer ve Atakan Özkaya’nın hem dizide hem de gerçek hayattaki ilişkilerinin yeni sezonda nasıl ilerleyeceği ise şimdiden merak konusu.

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