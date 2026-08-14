Malatya'da Ceza Fırtınası Esti! Kültür Yolu Festivali'nde Binlerce Kişi Rap Müziğe Doydu

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatı coşkuyla buluşturan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Malatya durağı tüm hızıyla devam ediyor. Şehrin dört bir yanına yayılan etkinliklerle renklenen festivalin altıncı gününe Türk rap müziğinin efsanevi ismi ve usta yorumcusu Ceza damgasını vurdu. Malatya 100. Yıl Kent Parkı'nda kurulan dev sahnede müzikseverlerin karşısına çıkan ünlü rapçi yüksek temposu ve büyüleyici performansıyla Malatyalılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Sevilen Hit Şarkılarını Binlerce Kişiyle Birlikte Söyledi

Konser alanını saatler öncesinden dolduran binlerce genç ve müziksever usta sanatçının sahneye çıkmasıyla birlikte büyük bir coşku yaşadı. Güçlü sahne duruşu ve bir an olsun düşmeyen enerjisiyle hayranlarını büyüleyen Ceza Türk rap müziğinin klasikleri arasında yer alan Sus Pus, Denizci, Sonu Yok ve Ne De Zor gibi hit parçalarını art arda seslendirdi. 100. Yıl Kent Parkı'nı dolduran dev kalabalık efsane sanatçının hızlı ritimlerine ve sözlerine hep bir ağızdan eşlik ederek tempoyu bir an bile düşürmedi. Parkı adeta bir festival alanına çeviren müzikseverler alkışlar ve tezahüratlarla Ceza'nın performansına ortak oldu.

Festival Rotaları Malatya'nın Dört Bir Yanında Devam Ediyor

Ceza'nın muhteşem konseriyle 6. gününü geride bırakan Malatya Kültür Yolu Festivali sadece akşam konserleriyle değil gün boyu süren zengin içerikleriyle de ziyaretçilerine dolu dolu bir program sunuyor. Müzik sahnelerinin yanı sıra şehrin tarihi ve kültürel mekanlarına yayılan sergiler usta sanatçıların katıldığı söyleşiler, geleneksel sanat atölyeleri, minik ziyaretçiler için hazırlanan eğlenceli çocuk etkinlikleri ve bölgenin eşsiz lezzetlerinin sunulduğu lezzet durakları Malatya halkını ve şehre gelen misafirleri ağırlamaya devam ediyor. Birbirinden ünlü isimlerin sahne alacağı konserler ve etkinliklerle festival coşkusu Malatya'da tüm hızıyla sürecek.