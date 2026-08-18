Güllü’nün Ölümünde Kritik Gelişme! İddianame Kabul Edildi

Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un ölümüyle ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Geçen yıl evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçının ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

Dosyanın en dikkat çeken kısmı ise Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında istenen ceza oldu. Savcılık Gülter’in “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

O Gece Neler Yaşandı?

İddianameye göre olay, 26 Eylül 2025’te Çınarcık’taki evde meydana geldi. Gül Tut yaklaşık 18 metre yükseklikten beton zemine düştü ve yaşamını yitirdi. Adli Tıp raporunda ölümün yüksekten düşmeye bağlı ağır yaralanmalar nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.

Raporda ayrıca Gül Tut’un kanında 3,53 promil alkol tespit edildiği, bazı ilaç etken maddelerinin bulunduğu ancak bunların ölüm nedeni olmadığı aktarıldı.

İddianamedeki Deliller Dikkat Çekti

Savcılık dosyada çok sayıda delile yer verdi. Telefon incelemeleri, WhatsApp yazışmaları, ses kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri ve HTS kayıtları bunlardan bazıları.

Tanıkların ifadeleri de dosyada önemli bir yer tuttu. Bazı tanıklar, Gülter’in olaydan aylar önce annesiyle ilgili tehdit içeren sözler söylediğini öne sürdü. Olay gecesine ait ses kayıtlarının da bilirkişiler tarafından saniye saniye incelendiği belirtildi.

Sultan Nur Ulu Hakkında da Dava Var

Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında da “yalan tanıklık” suçlamasıyla ayrı bir dava açıldı. Ulu’nun soruşturmanın farklı aşamalarında farklı ifadeler verdiği ve daha sonra olayla ilgili bildiklerini anlatacağını söylediği iddianamede yer aldı.

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle birlikte Güllü’nün ölümüyle ilgili yargılama süreci resmen başlamış oldu. Sanıkların hukuki durumu ise yapılacak yargılama sonucunda netleşecek.