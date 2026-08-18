Dua Lipa Tatilde Fena Yakalandı! Pozları Gündemi Sarstı

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, yoğun temposuna kısa bir mola verip soluğu İtalya’nın gözde tatil noktalarından Portofino’da aldı. Güzel havanın ve denizin keyfini çıkaran yıldız, bu kez sahne ışıklarından uzakta, arkadaşlarıyla oldukça keyifli bir gün geçirdi.

Kız Arkadaşlarıyla Keyifli Bir Gün

30 yaşındaki şarkıcı, Portofino tatilinde kız arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdi. Gün boyunca bol bol sohbet eden ve eğlenen Lipa, bir süre de şezlonguna uzanıp güneşin tadını çıkardı.

Ünlü yıldızın tatil havasına girdiği her halinden belliydi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken Lipa, deniz ve güneş eşliğinde adeta enerji topladı.

Poz Vermeyi de İhmal Etmedi

Dua Lipa, tatil boyunca objektiflere de birbirinden renkli pozlar verdi. Keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, takipçilerine de Portofino kaçamağından küçük bir pencere açtı.

Paylaşımları kısa sürede hayranlarının ilgisini çekti. Lipa’nın fotoğraflarına çok sayıda beğeni ve yorum gelirken, takipçileri ünlü yıldızın tatil karelerini oldukça beğendi.

Evliliğinin Ardından İlk Tatil Keyiflerinden Biri

Dua Lipa’nın özel hayatında da geçtiğimiz aylarda önemli bir gelişme yaşanmıştı. Şarkıcı, haziran ayında uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Callum Turner ile evlendi.

Şimdilerde hem müzik kariyerine hem de özel hayatına devam eden Lipa, Portofino’da arkadaşlarıyla geçirdiği bu keyifli günle gündeme geldi. Görünen o ki ünlü şarkıcı, yoğun çalışma temposundan fırsat bulduğu her anda kendine biraz zaman ayırmayı ihmal etmiyor.

Portofino’nun güzel atmosferinde arkadaşlarıyla bol bol eğlenen Dua Lipa’nın bu rahat ve neşeli halleri de hayranlarının gözünden kaçmadı. Kısacası yıldız isim, kısa tatilinde hem güneşin hem de dostlarıyla geçirilen güzel anların tadını çıkardı.