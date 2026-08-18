MasterChef Akın’ın Eren Kaşıkçı Paylaşımı Yürekleri Dağladı

Akın Kızıltaş, Eren Kaşıkçı’yla ölümünden sadece 4 gün önce konuştuğunu anlattı. Son görüşmelerini paylaşan Akın’ın sözleri sevenlerini duygulandırdı.

MasterChef Akın’ın Eren Kaşıkçı Paylaşımı Yürekleri Dağladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-08-2026 21:02

MasterChef Türkiye’nin sevilen yarışmacılarından Eren Kaşıkçı’nın hayatını kaybetmesi, sevenlerini ve yakın çevresini derinden üzmüştü. Kaşıkçı’nın vefatının ardından eski MasterChef yarışmacısı Akın Kızıltaş’tan gelen paylaşım ise duygusal anlar yaşattı.

Kızıltaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Eren Kaşıkçı’yı andı. Ancak anlattığı detay, bu paylaşımı sıradan bir anma mesajından çok daha farklı bir yere taşıdı.

Vefatından Dört Gün Önce Konuşmuşlar

Akın Kızıltaş, Eren Kaşıkçı’yla ölümünden yalnızca dört gün önce konuştuğunu söyledi. Üstelik bu konuşmada oldukça güzel bir plan da yapmışlar.

Kızıltaş, açacağı ikinci dükkânın açılışına Eren Kaşıkçı’yı davet ettiğini ve Kaşıkçı’nın kendisine, “Gelirim aslanım” diye cevap verdiğini anlattı. Fakat birkaç gün sonra her şey bir anda değişti.

Toplantının Ortasında Acı Haberi Aldı

Akın Kızıltaş, İstanbul’da bir toplantının ortasında Eren Kaşıkçı’nın evinde hayatını kaybettiğini öğrendiğini belirtti. O an yaşadığı şaşkınlığı ve üzüntüyü anlatan Kızıltaş, bu olayın kendisine hayatın ne kadar kısa olduğunu bir kez daha hatırlattığını söyledi. Paylaşımında “Yarın diye bir şeyin garantisi yok” diyerek takipçilerine de önemli bir mesaj verdi. Kızıltaş için birlikte çektirdikleri fotoğrafın artık çok daha özel bir anlam taşıdığı da sözlerinden anlaşıldı.

“Seni Unutmayacağız”

Duygusal mesajının sonunda Eren Kaşıkçı’ya seslenen Akın Kızıltaş, “Mekânın cennet olsun Eren Ağabey. Seni unutmayacağız” ifadelerini kullandı. Paylaşımını ise “Kızıl sakal” sözleriyle tamamladı.

Eren Kaşıkçı’nın Ölümü

37 yaşındaki Eren Kaşıkçı’nın cansız bedeni Kilyos’taki evinde bulunmuştu. Ölümünün ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Adli Tıp Kurumu’nun ön otopsi raporunda ise Kaşıkçı’nın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaşıkçı, 31 Temmuz’da memleketi Tokat’ın Musullu Köyü’nde toprağa verildi.

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