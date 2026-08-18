Derya Tuna’dan Bomba İtiraf: “Keşke Kabul Etseydim!”

Derya Tuna’nın hayat hikâyesinde İbrahim Tatlıses’in yeri oldukça ayrı. Yıllar önce Yenikapı’da sahne aldığı dönemde Tatlıses’le tanışan Tuna’nın hayatı, bu karşılaşmanın ardından bambaşka bir yöne gitti.

Tanışmaları Hayatını Değiştirdi

17 Temmuz 1965’te, beş çocuklu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Derya Tuna, kariyerine şarkıcılıkla başladı. 1983 yılında Günah filminin çekimleri sırasında İbrahim Tatlıses’le tanıştı. İkilinin tanışması kısa sürede aşka dönüştü.

Tuna ve Tatlıses, daha sonra birlikte birçok projede de yer aldı. 1983’te Günah, 1985’te Yalnızım ve 1987’de Gülüm Benim filmlerinde beraber kamera karşısına geçtiler.

18 Yıllık Birliktelik

Çiftin uzun yıllar süren birlikteliğinden İdo Tatlıses dünyaya geldi. Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses’in ilişkisi yaklaşık 18 yıl devam etti. Ancak çift, 2001 yılında yollarını ayırdı.

Aradan yıllar geçtikten sonra Tuna, geçmişine dönüp baktığında özellikle bir konuda pişmanlık duyduğunu açıkça anlattı.

“Keşke Kabul Etseydim”

Derya Tuna, İbrahim Tatlıses’in kendisine evlilik teklif ettiğini ancak o dönem bu teklifi kabul etmediğini söyledi. Yıllar sonra yaptığı açıklamada ise oldukça samimi bir şekilde, “Keşke İbrahim Bey’in evlenme teklifini kabul etseydim, hayatım keşkelerle dolu” dedi. Tuna’nın bu sözleri, geçmişte aldığı kararları hâlâ düşündüğünü gösterdi.

Zor Günleri de Oldu

2001’de Tatlıses’le ayrıldıktan sonra şarkıcılığa yönelen Tuna, sahne kostümü nedeniyle yaşadığı talihsiz olayla da uzun süre gündemde kaldı. O günlerle ilgili konuşurken yaşadığı acının sadece fiziksel olmadığını, duygusal olarak da çok zorlandığını anlattı.

Daha sonraki yıllarda ekranlardan uzak kalan Derya Tuna, özel hayatı ve geçirdiği estetik operasyonlarla da zaman zaman magazin gündemine geldi. Ancak yıllar sonra yaptığı bu “keşke” itirafı, geçmişte kalan aşkını yeniden gündeme taşıdı.