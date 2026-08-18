Bestemsu Özdemir Oğluyla Pazarda! “Pazar Bebesi” Olay Oldu

Bestemsu Özdemir oğlu Sarp Marco ile semt pazarında alışveriş yaptı. “Pazar bebesi” notuyla paylaştığı samimi kare, takipçilerinden ilgi gördü.

Bestemsu Özdemir Oğluyla Pazarda! “Pazar Bebesi” Olay Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-08-2026 19:52

Bestemsu Özdemir, bu kez bir dizi setinden ya da özel bir davetten değil, semt pazarından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Güzel oyuncu, oğlu Sarp Marco ile birlikte alışverişe çıktı. Anne-oğulun pazardaki neşeli anları da sosyal medyaya yansıdı.

Anne-Oğul Pazar Keyfi

Ocak ayında oğlu Sarp Marco’yu kucağına alan Bestemsu Özdemir, anneliğin tadını doyasıya çıkarıyor. Ünlü oyuncu, oğluyla geçirdiği güzel anları zaman zaman sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Bu kez rotasını semt pazarına çeviren Özdemir, oğlu Sarp Marco ile alışveriş yaparken çekilen eğlenceli bir karesini yayınladı. Fotoğrafa “Pazar bebesi” notunu düşen oyuncunun paylaşımı, takipçilerinin yüzünü güldürdü.

Sarp Marco İlgi Odağı Oldu

Anne-oğulun samimi hali kısa sürede dikkat çekti. Özdemir’in pazar alışverişini oğluyla birlikte yapması, takipçilerine de günlük hayatından doğal bir kesit sundu.

Özellikle Sarp Marco’nun pazardaki hali ilgi görürken Özdemir’in esprili paylaşımı da beğeni topladı. Ünlü oyuncunun annelik heyecanını sosyal medyada bu kadar doğal şekilde paylaşması takipçilerinden olumlu yorumlar aldı.

Ekrandan Uzakta Mutlu Aile Hayatı

“Sakarya Fırat”, “Akrep”, “Gecenin Ucunda” ve “Kirli Sepeti” gibi yapımlarda rol alan Bestemsu Özdemir, özel hayatında ise daha sakin bir dönem geçiriyor.

Özdemir, eski profesyonel basketbolcu ve spor yorumcusu Ersin Görkem ile Fethiye’de düzenlenen sade bir törenle evlenmişti. Şimdilerde ise hayatının merkezinde oğlu Sarp Marco var.

Oyuncunun son paylaşımı da gösteriyor ki Özdemir için en keyifli anlardan biri, oğlu ile birlikte geçirilen sıradan ama güzel günler. Pazar alışverişi de bu anlardan biri olmuş.

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