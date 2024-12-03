Pelin Akil ile evliliği bitiyor mu? Anıl Altan konuştu!

Ünlü oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan, sosyal medyada yeniden gündeme gelen boşanma iddialarına cevap verdi. Sekiz yıldır mutlu bir evlilik sürdüren ve ikiz kızlarıyla sık sık neşeli aile anılarını paylaşan çift, bu tür haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

Anıl Altan, iddialar üzerine yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Üç senedir bizi boşuyorlar. Bu haberler tamamen tıklama amacıyla ve kötü niyetle yapılıyor. Hiçbir şekilde itibar etmeyin.”



Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gerek birbirlerine olan sevgileriyle hayranlarının takdirini kazanmaya devam ediyor. Çift, bu tür iddiaların doğru olmadığını bir kez daha belirterek güçlü duruşlarını sergiledi.